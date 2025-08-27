مقام‌های محلی ایالت مینه‌سوتا اعلام کردند تیراندازی یک فرد مسلح به سمت دانش‌آموزانی که در مراسم عشای ربانی یک مدرسهٔ کاتولیک مینیاپولیس شرکت کرده بودند، دستکم دو کشته و ۲۰ زخمی برجا گذاشت.

مهاجم با استفاده از تفنگ، تفنگ ساچمه‌ای و تپانچه، ده‌ها گلوله از پنجره‌های کلیسا شلیک کرد. به گفتهٔ مقامات، تیرانداز سپس در پشت ساختمان یک کلیسا خودکشی کرد.

برایان اوهارا، رئیس پلیس مینیاپولیس، به خبرنگاران گفت: «این یک اقدام خشونت‌آمیز عمدی علیه کودکان بی‌گناه و سایر افرادی بود که در حال عبادت بودند. ظلم و بزدلی محض شلیک به کلیسایی پر از کودک کاملاً غیرقابل درک است».

این تیراندازی دو روز پس از آغاز سال تحصیلی مدرسهٔ کاتولیک بشارت، یک مدرسهٔ ابتدایی خصوصی با حدود ۳۹۵ دانش‌آموز، رخ داد.

تلویزیون محلی نشان داد که والدین از زیر نوار زرد رنگ پلیس عبور کرده و دانش‌آموزان را از مدرسه خارج می‌کنند.

مقامات گفتند که فرد تیرانداز لباس مشکی پوشیده بود، حدوداً بیست و چند ساله بود و سابقهٔ کیفری زیادی نداشت. آن‌ها نام او را فاش نکردند و گفتند که در تلاش برای شناسایی انگیزه قاتل هستند.

بیمارستان کودکان مینه‌سوتا اعلام کرد که شش کودک برای درمان به این بیمارستان منتقل شده‌اند.

طبق پایگاه دادهٔ تیراندازی مدارس کی-۱۲، امسال بیش از ۱۴۰ تیراندازی در مدارس ابتدایی و متوسطه ایالات متحده رخ داده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفت که در جریان تیراندازی قرار گرفته است و پلیس فدرال، اف‌بی‌آی، در محل حضور دارد.

او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «لطفاً به من بپیوندید و برای همه افراد درگیر دعا کنید!»

کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با مقامات محلی در تماس است و اوضاع را زیر نظر دارد.

از بعدازظهر سه‌شنبه، سه تیراندازی دیگر در این شهر غرب میانه رخ داده است، از جمله یکی در یک دبیرستان یسوعی، که به گفتهٔ پلیس، در مجموع سه کشته و هفت زخمی برجای گذاشته است.

اوهارا گفت به نظر نمی‌رسد تیراندازی روز چهارشنبه به تیراندازی‌های دیگر مربوط باشد.

مینیاپولیس در سال‌های پس از قتل جورج فلوید توسط پلیس در سال ۲۰۲۰، که باعث اعتراضات سراسری، ناآرامی‌های مدنی و کمبود نیرو در اداره پلیس این شهر شد، افزایش قابل توجهی در زمینهٔ قتل‌ها را تجربه کرده است. این شهر سال گذشته ۵۴ قتل را ثبت کرد که نسبت به ۷۱ مورد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته اما بسیار بالاتر از ۲۹ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۹ است.

در ماه ژوئن، مینه سوتا نیز شاهد حادثه خشونت سیاسی بود، زمانی که یک مرد مسلح که خود را به عنوان افسر پلیس جا زده بود، ظاهراً یک نمایندهٔ مجلس ایالتی دموکرات و همسرش را در خانه‌شان ترور کرد و یک نمایندهٔ مجلس دیگر و همسرش را زخمی کرد.

مظنون پس از یک تعقیب و گریز گستردهٔ دو روزه دستگیر شد و با اتهامات قتل ایالتی و فدرال روبرو است.

یک گروه پیشگیری از خشونت با اسلحه می‌گوید قانون ایالت مینه‌سوتا بررسی سوابق را برای فروش اسلحه الزامی کرده و به طور کلی نرخ مرگ‌ومیر ناشی از کاربرد اسلحه در این ایالت کمتر از میانگین ملی است.