شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۵۶

روز جهانی وکلای در معرض خطر در گفت‌وگو با موسی برزین

روز جهانی «وکیل در معرض خطر» هرساله در بیست‌وچهارم ژانویه در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. این تاریخ یادآور کشتاری در ۴۹ سال پیش است که در آن چهار وکیل مدافع حقوق کارگران و زندان سیاسی در دفتر کار خود در مادرید به قتل رسیدند. این روز جهانی در حالی از راه رسیده که در میانه سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، کشته‌شدن هزاران نفر و بازداشت هزاران تنِ دیگر، خبرهایی از تحت فشار بودن وکلا و همچنین بازداشت برخی از آن‌ها از جمله شیما قوشه منتشر شده است. درباره این روز جهانی و وکلای در معرض خطر در ایران، از موسی برزین، وکیل ساکن ترکیه، بشنوید.

