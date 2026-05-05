بازار جهانی نفت همچنان شاهد نوسان است و قیمت نفت در روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت حدود ۱۱۲ دلار آمریکا گزارش شده است. در چنین شرایطی گزارش‌ها در روز سه‌شنبه حاکی از آن بود که ژاپن اولین محموله نفت خود را از روسیه از زمان بسته شدن تنگه هرمز، دریافت کرده است. در خبری دیگر خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید عراق برای نفت خام متوسط بصره خود، تخفیف‌هایی حدود ۳۳ دلار در هر بشکه نسبت به قیمت‌های رسمی ارائه می‌دهد. بازار جهانی نفت به کدام سو می‌رود؟ آیا باید منتظر تحولاتی پیچیده‌تر در این بازار بود که بر سیاست جهانی نیز تاثیر می‌گذارد؟ بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس به پرسش‌های رادیوفردا در این زمینه پاسخ می‌دهد.