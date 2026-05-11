دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۲۰:۱۳

کاوه مدنی: اکوسیستم خلیج فارس، بازنده بزرگ جنگ است

حدود یک هفته پس از انتشار اولین تصویر ماهواره‌ای که یک لکه در نزدیکی جزیره خارک را نشان می‌داد، خبرگزاری مهر روز ۲۱ اردیبهشت به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش داد که این لکه ناشی از «تخلیه آب توازن (Ballast Water) آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده است که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب‌دیدگی شده بود». این گزارش توضیح نداده که کدام نفتکش منشا این آلودگی است و در کدام حمله آسیب دیده است. کاوه مدنی مدیر مؤسسه «آب، محیط‌زیست و سلامت» دانشگاه سازمان ملل در کانادا به رادیوفردا از یافته‌های همکارانش در این نهاد درباره این لکه توضیح می‌دهد و تاکید می‌کند که « اکوسیستم خلیج فارس، بازنده بزرگ جنگ است».

