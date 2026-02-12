پارلمان اروپا، یک روز پس از بحث و بررسی دور تازه اعتراضات در ایران، در قطعنامه‌ای خشونت حکومتی جمهوری اسلامی را محکوم و با معترضان در داخل ایران ابراز همبستگی کرد.

خبر تصویب این قطعنامهٔ جدید را روز پنج‌شنبه، ۲۳ بهمن، هانا نویمان، نماینده آلمانی پارلمان اروپا، در حساب شخصی خود در شبکه ایکس منتشر کرده است.

قطعنامهٔ جدید که با اکثریت آرا در پارلمان اروپا تصویب شده، از حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهد که به توسل به خشونت در برابر معترضان و مخالفان خود پایان دهد.

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، هم روز پنج‌شنبه این قطعنامه را «پیامی روشن و محکم» خطاب به مردم ایران توصیف کرد:‌ اروپا «در کنار شما ایستاده است».

خانم متسولا در پیام خود همچنین بر اجرای تحریم‌های اعضای سپاه پاسداران، «بدون چون و چرا و بهانه»، تأکید کرده است.

دور تازه اعتراضات در ایران که در دی‌ماه گذشته با اعتراض به افزایش چشمگیر قیمت دلار در بازار آزاد آغاز شد و، همچون همیشه، خیلی زود به اعتراض به کل ارکان نظام حکومتی در کشور تبدیل شد، پس از چند روز با پاسخ بسیار خشونت‌آمیز و خونبا نیروهای امنیتی حکومت مواجه شد.

در حالی که دولت جمهوری اسلامی خود آمار قربانیان سرکوب در کشور را به عنوان کشته‌شدگان اعتراض کمی بیش از سه هزار نفر اعلام کرده، سازمان حقوق بشری هرانا تاکنون بیش از هفت هزار قربانی را تأیید هویت کرده و در پی راستی‌آزمایی هویت هزاران نفر دیگر است.

همین سرکوب خشونت‌بار باعث شد که وزرای خارجه اتحادیۀ اروپا پس از سال‌ها فشار از داخل و خارج این بلوک، روز پنج‌شنبه، ۹ بهمن با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند.

در قطعنامه‌ای که تازه تصویب شده هم بر اجرای مصوبه تروریستی شدن سپاه تأکید شده است.

این قطعنامه همچنین از اعضای اتحادیه اروپا می‌خواهد که با معترضان و زندانیان سیاسی در ایران ابراز همبستگی کرده و ضمن معرفی عاملان خشونت علیه معترضان،‌ این افراد را تحریم کنند.

قطعنامه تازه همچنین آزادی «فوری و بی قید و شرط» تمام بازداشت‌شدگان در دور تازه اعتراضات را خواستار شده است.

موج اعتراض در ایران به‌ویژه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه گذشته که با اعلام فراخوان شاهزاده رضا پهلوی همزمان بود صدها هزار نفر را در سراسر کشور به خیابان‌ها آورد، رخدادی که باعث شد حکومت با شلیک و بازداشت فله‌ای به آن پاسخ دهد.

در حالی که حکومت هرگز در این زمینه شفافیت نداشته و به همین دلیل آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان چه در این دور و چه در دوره‌های گذشته منتشر نشده، گزارش‌های غیررسمی از داخل کشور حکایت از بازداشت هزاران نفر دارد. در یک مورد از این گزارش‌ها، عدد بیش از ۴۰ هزار نفر هم قید شده است.

همزمان با تصویب قطعنامه جدید در پارلمان اروپا، ایزابلا تووالیِری، نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا، ویدئویی از سخنرانی خود در صحن این مجلس را منتشر کرده که در آن عکس رهبر جمهوری اسلامی را پاره می‌کند.

خانم تووالیری در این سخنرانی سرکوب و کشتار مردم معترض در ایران را که در دی‌ماه رخ داد محکوم می‌کند. او پیام خود در شبکه ایکس را با عبارت «ایران آزاد!» یا «ایران را آزاد کنید» به پایان برده است.



