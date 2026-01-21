لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۴

اروپا در آستانهٔ اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران؛ آیا اقدامی موثر است؟

اروپا در آستانهٔ اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران؛ آیا اقدامی موثر است؟
اروپا در آستانهٔ اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران؛ آیا اقدامی موثر است؟

رئیس کمیسیون اروپا روز ۳۰ دی‌ماه پیشنهاد کرد که پس از سرکوب خونین معترضان در ایران، ممنوعیت بیشتری بر صادرات فناوری‌های پهپادی و موشکی به ایران وضع شود. اورسولا فون در لاین در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «اروپا به‌طور کامل در کنار زنان و مردان شجاع ایران ایستاده است؛ کسانی که جان خود را به خطر می‌اندازند تا برای خود و نسل‌های آینده آزادی مطالبه کنند». او افزود: «امروز پیشنهاد می‌کنیم صادرات‌های بیشتری از فناوری‌های حیاتی مرتبط با پهپاد و موشک ممنوع شود». رئیس کمیسیون اروپا تصریح کرد که همراه با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی این اتحادیه، در حال آماده‌سازی تحریم‌های جدیدی در واکنش به تداوم سرکوب خشن و بی‌رحمانه معترضان از سوی حکومت ایران هستیم. ارزیابی محمدجواد شعله‌سعدی، روزنامه نگار اقتصادی در فرانسه، را بشنوید.

