رئیس کمیسیون اروپا روز ۳۰ دی‌ماه پیشنهاد کرد که پس از سرکوب خونین معترضان در ایران، ممنوعیت بیشتری بر صادرات فناوری‌های پهپادی و موشکی به ایران وضع شود. اورسولا فون در لاین در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «اروپا به‌طور کامل در کنار زنان و مردان شجاع ایران ایستاده است؛ کسانی که جان خود را به خطر می‌اندازند تا برای خود و نسل‌های آینده آزادی مطالبه کنند». او افزود: «امروز پیشنهاد می‌کنیم صادرات‌های بیشتری از فناوری‌های حیاتی مرتبط با پهپاد و موشک ممنوع شود». رئیس کمیسیون اروپا تصریح کرد که همراه با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی این اتحادیه، در حال آماده‌سازی تحریم‌های جدیدی در واکنش به تداوم سرکوب خشن و بی‌رحمانه معترضان از سوی حکومت ایران هستیم. ارزیابی محمدجواد شعله‌سعدی، روزنامه نگار اقتصادی در فرانسه، را بشنوید.