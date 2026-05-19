آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون، یوروپل، اعلام کرد در یک اقدام هماهنگ علیه محتوای تروریستی در فضای آنلاین، مجموعاً ۱۴ هزار و ۲۰۰ پست مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد.

یوروپل، مدیریت اطلاعات جنایی و مبارزه با سازماندهی جنایت و جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی مانند تروریسم را بر عهده دارد.

این اقدام ماه‌ها بعد از ۹ بهمن ۱۴۰۴ صورت می‌گیرد که وزیران خارجه اتحادیۀ اروپا پس از سال‌ها فشار از داخل و خارج این بلوک، سرانجام با قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست «سازمان‌های تروریستی» موافقت کردند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حکومت ایران در دی‌ماه پارسال، اعتراضات مردمی را به‌صورتی خشونت‌بار سرکوب کرد.

تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به نهادهای مجری قانون در اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا علیه فعالیت اعضا و نهادهای حامی این نیروی نظامی اقدام کنند.

به گزارش وب‌سایت یوروپل، حساب اصلی سپاه پاسداران در شبکهٔ ایکس که بیش از ۱۵۰ هزار دنبال‌کننده داشت، در اتحادیه اروپا مسدود شد و هزاران لینک دیگر در چندین پلتفرم حذف شده‌اند یا در حال بررسی برای حذف هستند.

این عملیات به رهبری «واحد ارجاع اینترنتی اتحادیه اروپا» در یوروپل انجام شد و بر شناسایی و مختل کردن حضور آنلاین این گروه که برای انتشار تبلیغات، جذب حامی و جمع‌آوری منابع مالی استفاده می‌شد، تمرکز داشت.

واحد ارجاع اینترنتی که در مرکز اروپایی مبارزه با تروریسم یوروپل مستقر است، وظیفه شناسایی، تحلیل و ارجاع محتوای تروریستی و افراط‌گرایانه خشونت‌آمیز در فضای آنلاین را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۹ کشور برای شناسایی و مختل کردن محتوای مرتبط با سپاه در اینترنت همکاری کردند.

این کشورها عبارتند از اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزه‌گوین، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، اوکراین و ایالات متحده آمریکا.

این گزارش حاکی است که بین ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ تا هشتم اردیبهشت امسال، مقام‌های این کشورها چند مرحله را برای جمع‌آوری اطلاعات، تطبیق اهداف و ارسال مشترک درخواست حذف محتوا به پلتفرم‌های آنلاین تحت نظارت یوروپل دنبال کردند.

محتوای تولیدشده وابسته به سپاه در شبکه‌های اجتماعی رایج، خدمات استریم، وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های مستقل منتشر شده بود که تبلیغات آن به زبان‌های مختلف از جمله عربی، اندونزیایی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی و اسپانیایی شناسایی شد.

این گزارش حاکی است این مطالب شامل سخنرانی‌هایی با ترکیب روایت‌های مذهبی شهادت‌طلبانه و پیام‌های سیاسی تند، ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی در تمجید از سپاه و فراخوان‌هایی برای انتقام‌ کشته شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بود.

یوروپل اعلام کرده که ارتباط میان وب‌سایت‌های مرتبط با سپاه به زبان‌های مختلف، اطلاعات مهمی درباره ساختار آنلاین این شبکه فراهم کرد. بررسی نحوه انتشار و تقویت تبلیغات سپاه در اینترنت همچنین به ردیابی و حذف بیانیه‌ها و ویدئوهای تولیدشده توسط گروه‌های نیابتی و همسو، از جمله حزب‌الله، انصارالله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک کرد.

شبکه‌ها افشا شدند، تاکتیک‌ها در حال تحول‌اند

فراتر از حجم گستردهٔ محتوای تولیدشده، بازرسان یوروپل دریافتند که سپاه همچنان در حال گسترش روش‌های دیجیتال خود است.

این عملیات نشان داد که سپاه برای حفظ حضور آنلاین خود به شبکه‌ای از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی در حوزه‌های قضایی مختلف، از روسیه تا آمریکا، متکی است.

برخی از این ارائه‌دهندگان احتمالاً پیش از قرار گرفتن رسمی نام سپاه در فهرست تروریستی نیز خدمات میزبانی ارائه می‌کردند. یوروپل اعلام کرده که همچنان با کشورهای عضو و بخش خصوصی در این زمینه همکاری می‌کند.

مقام‌های این سازمان و اتحادیه اروپا همچنین استفاده از تراکنش‌های رمزارز برای حفظ و گسترش فعالیت‌های آنلاین سپاه را شناسایی کردند؛ روشی که برای دور زدن کنترل‌های مالی سنتی طراحی شده است.

این اقدام بخشی از حمایت مداوم یوروپل از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مقابله با فعالیت‌های تروریستی آنلاین و در چارچوب راهبرد امنیت داخلی «حفاظت از اتحادیه اروپا» است.

یوروپل اعلام کرده که از تلاش‌های هماهنگ و فرامرزی برای شناسایی و مختل کردن شبکه‌های تروریستی فعال در فضای دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که تهدیدات تروریستی پیچیده‌تر و در حال تحول هستند. شبکه‌های تروریستی سیال‌تر شده‌اند و مدام روش‌های خود را تطبیق می‌دهند؛ موضوعی که ضرورت اقدامات مداوم و هماهنگ را برای محدود کردن نفوذ و اثرگذاری آن‌ها دوچندان می‌کند.