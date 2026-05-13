قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ۲۳ اردیبهشت از اجرای یک حکم اعدام دیگر در ایران خبر داد. نام احسان افراشته ۳۳ ساله، متخصص شبکه و امنیت سایبری در حالی به فهرست بلند اعدام‌شدگان هفته‌های اخیر اضافه شد که دو منبع به رادیو فردا گفتند او پیش از بازگشت به ایران از ترکیه در اوايل سال ۱۴۰۳، به‌طور «داوطلبانه» خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوءاستفاده از خود را با آن‌ها در میان گذاشته بود. منابع رادیوفردا می‌گویند احسان افراشته در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران می‌گیرد، اما پس از بازگشت بلافاصله در فرودگاه بازداشت، به انفرادی منتقل و در نهایت اعدام می‌شود. ارزیابی حسین احمدی‌نیاز حقوقدان ساکن هلند را بشنوید که به رادیوفردا می‌گوید عناصر مختلفی در پرونده وجود دارد که نشان می‌دهد حکم اعدام در پی یک دادرسی ناعادلانه صادر و اجرا شده است.