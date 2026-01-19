شاهزاده رضا پهلوی: به ایران بازخواهم گشت

شاهزاده رضا پهلوی روز یک‌شنبه ۲۸ دی اعلام کرد قصد دارد از تبعید در ایالات متحده به ایران بازگردد. او بازۀ زمانی مشخصی برای این بازگشت اعلام نکرد.

این چهرۀ مخالف جمهوری اسلامی در پیام ویدئویی خود در شبکهٔ اجتماعی ایکس گفت مردم ایران خواهان «یک مسیر تازه و معتبر» برای آینده هستند. او نوشت: «نبرد امروز در ایران میان اصلاحات و انقلاب نیست بلکه بین اشغال و رهایی است و مردم ایران سمت‌وسوی خود را انتخاب کرده‌اند.»

او افزود که ایرانیان در داخل کشور دست به اقدام قاطع زده‌اند و اکنون زمان آن رسیده است که جامعهٔ جهانی نیز به آن‌ها بپیوندد.

شاهزاده پهلوی تأکید کرد: «به ایران بازخواهم گشت. مردم ایران برای بازپس‌گیری کشورشان برخاسته‌اند. تاریخ از کسانی که در کنار آن‌ها بایستند، تقدیر خواهد کرد.»

رضا پهلوی که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بر اساس قانون اساسی مشروطه، ولیعهد ایران بود، دهه‌هاست در تبعید و در ایالات متحده زندگی می‌کند.

شاهزاده پهلوی در مدت اخیر در پیام‌های مختلف خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی شده است و در این رابطه پیام‌هایی نیز خطاب به دولت آمریکا منتشر کرده است.

شاهزاده رضا پهلوی روز ۲۶ دی نیز در سخنانی، خواسته‌های خود از جامعۀ جهانی مطرح کرد که «حفاظت از مردم ایران از طریق تضعیف قابلیت سرکوب رژیم، از جمله هدف‌گرفتن رهبری سپاه و ساختارهای فرماندهی آن»، یکی از آن‌ها است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز ۲۷ دی در گفت‌وگو با وب‌سایت پولیتیکو خواستار پایان دادن به ۳۷ سال رهبری علی خامنه‌ای در ایران شد و گفت زمان آن رسیده است که «به دنبال رهبری جدید» در این کشور بود. او با متهم کردن رهبر جمهوری اسلامی به اتکا به سرکوب و خشونت، وضعیت کنونی ایران را نتیجه «رهبری ضعیف» دانست.

در هفته‌های اخیر، تصمیم‌گیری‌های دونالد ترامپ درباره حمله کردن یا نکردن به جمهوری اسلامی در فضایی پرنوسان و چندلایه پیش رفته است.

از یک سو، رئیس‌جمهور آمریکا بارها در موضع‌گیری‌های علنی، از جمله در مصاحبه‌ها و پیام‌هایش در شبکه اجتماعی تروث سوشال، لحن تهدیدآمیز علیه تهران اتخاذ کرده و به‌صراحت گفته است که در صورت ادامه سرکوب خونین معترضان یا عبور ایران از «خطوط قرمز»، گزینه اقدام نظامی روی میز باقی می‌ماند.

هم‌زمان، گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد که پنتاگون و شورای امنیت ملی سناریوهای مختلف، از حملات محدود هوایی تا فشار حداکثری غیرنظامی، را برای ارائه به دونالد ترامپ بررسی کرده‌اند.

در مقابل، منابع نزدیک به کاخ سفید گفته‌اند که نگرانی از گسترش درگیری در خاورمیانه در صورت چنین حمله‌ای، از عوامل بازدارندۀ تصمیم اصلی حمله در چند روز گذشته بوده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، روز ۲۸ دی هشدار داد که هرگونه هدف قرار دادن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به معنای اعلان جنگ خواهد بود.

شاهزاده رضا پهلوی در سخنان تازه خود در روز ۲۸ دی آمار کشته‌شدگان اعتراضات را ۱۲ هزار نفر ذکر کرد.

خبرگزاری رویترز روز ۲۸ دی نوشت که «یک مقام ایرانی در منطقه» در همین روز به این خبرگزاری گفته است که مقام‌ها تأیید کرده‌اند که دست‌کم پنج هزار نفر در جریان اعتراضات ایران کشته شده‌اند، از جمله حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای امنیتی.

برخی منابع می‌گویند شمار کشته‌شدگان ممکن است به‌مراتب بیشتر باشد و حتی از ده هزار نفر فراتر رفته باشد، هرچند تأکید می‌شود که این ارقام به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس تأیید کرد که در اعتراضات روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت، هزاران نفر کشته شدند.

پیشتر هم مقامات ارشد جمهوری اسلامی از کشته‌شدن شمار زیادی از شهروندان سخن گفته و آن را به «عملیاتی تروریستی دشمن» نسبت داده‌اند.

این درحالی است که به گفته شاهدان عینی معترضانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.

به دلیل محدودیت در دسترسی، قطع اینترنت و نبود سازمان‌های مستقل راستی آزمایی تعداد کشته‌شدگان به‌شدت دشوار شده است.