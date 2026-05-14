زندگی ایرانی گویی با نام زندان گره خورده‌ است. هر روز خبری از بازداشت، آزادی و اعدام در میان سرخط‌ها به چشم می‌خورد. اما زندانی که ما درباره آن می‌شنویم با زندانی که یک فرد محبوس پشت دیوارها و میله‌های آن تجربه می‌کند بسیار فاصله دارد و ما کمتر از تجربه روزمره زندانیان مطلع می‌شویم. در این روزها که هر روز خبر از اجرای یک یا چند حکم اعدام منتشر می‌شود با یک زندانی سیاسی پیشین درباره این تجربه گفت‌وگو کرده‌ایم که تجربه هم‌بندی و زندگی با محکومان به اعدام را از جمله در بند ۳۵۰ زندان اوین داشته است؛ اسماعیل عبدی دبیرپیشین کانون صنفی معلمان تهران بوده و حدود ده سال از زندگی خود را در زندان‌های ایران سپری کرده و هم اکنون ساکن شهر فرانکفورت در آلمان است.