پلیس فدرال ایالات متحده، افبیآی، اعلام کرد سه مهندس سیلیکونولی را به اتهام توطئه برای «سرقت اسرار تجاری مرتبط با امنیت پردازنده و فناوریهای رمزنگاری از گوگل» و دیگر شرکتهای بزرگ فناوری، انتقال آن به دیگر کشورها ازجمله ایران و «اخلال در اجرای عدالت» بازداشت کرده است.
بر اساس بیانیهٔ افبیآی، سمانه قندالی ۴۱ ساله، محمدجواد خسروی معروف به محمد خسروی، ۴۰ ساله، و سرور قندالی ۳۲ ساله، هر سه ساکن سنخوزه ایالت کالیفرنیا، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن برای تفهیم اتهام در یک دادگاه فدرال در سنخوزه حاضر شدند.
افبیآی در بیانیهاش به ملیت و تابعیت این سه نفر اشاره نکرده اما برخی رسانهها از جمله بلومبرگ گزارش دادهاند که هر سه «اتباع ایرانی» هستند.
این افراد متهم شدهاند که از موقعیت کاری خود در شرکتهای فناوری برای دسترسی به اطلاعات محرمانه و حساس استفاده کردهاند، سپس اسناد محرمانه و حساس، ازجمله اسرار تجاری مرتبط با امنیت پردازنده و رمزنگاری و دیگر فناوریها، را از گوگل و سایر شرکتهای فناوری به مکانهای شخصی و اشخاص ثالث غیرمجاز منتقل کردهاند.
آنها متهم هستند که اسرار یادشده را به کامپیوترهای مرتبط با کارفرمایان یکدیگر و نیز به ایران منتقل کردهاند.
طبق کیفرخواستی که روز پنجشنبه تسلیم دادگاه فدرال ناحیهٔ سنخوزه شد، متهمان در شرکتهای پیشرو فناوری در حوزهٔ پردازندههای رایانهای موبایل کار میکردند.
سمانهٔ قندالی و سرور قندالی که خواهر هستند، پیش از رفتن به یک شرکت فناوری دیگر که در کیفرخواست با نام «شرکت ۳» به آن اشاره شده، در گوگل کار میکردند و خسروی که همسر سمانهٔ قندالی است، در یک شرکت فناوری که «شرکت ۲» نامگذاری شده، شاغل بود.
کریگ اچ. میساکیان، دادستان ایالات متحده، گفت: «متهمان از موقعیت خود سوءاستفاده کردند تا اسرار تجاری محرمانه را از کارفرمایانشان بدزدند. دفتر ما همچنان در خط مقدم حفاظت از نوآوری آمریکایی خواهد بود و افرادی را که فناوریهای پیشرفته و حساس را برای منافع نامشروع یا به نفع کشورهایی که خیر ما را نمیخواهند میربایند، با جدیت تحت پیگرد قرار خواهد داد».
سنجای ویرمانی، مأمور ویژه در افبیآی، گفت: «اقدامات اشاره شده در این کیفرخواست نشاندهندهٔ خیانتی حسابشده به اعتماد از سوی افرادی است که متهماند اسرار تجاری را از همان شرکتهای فناوریای ربودهاند که آنها را استخدام کرده بودند».
او افزود: «شیوهٔ انتقال دادههای محرمانه توسط متهمان شامل اقدامات عامدانه برای رد گم کردن و پنهان کردن هویتشان بوده است».
بر اساس کیفرخواست ارائه شده، سمانهٔ قندالی هنگامی که در گوگل شاغل بود، صدها فایل، ازجمله اسرار تجاری گوگل، را به یک پلتفرم ارتباطی شخص ثالث منتقل کرد، مشخصاً به حسابهایی با نام کوچک هر یک از متهمان.
سرور قندالی همچنین در زمان اشتغال در گوگل، تعداد زیادی از فایلهای این شرکت از جمله اسرار تجاری را به همین حسابها منتقل کرده است. این اسرار تجاری بعداً روی دستگاههای شخصی مختلف و نیز دستگاه کاری خسروی در شرکت ۲، و همچنین دستگاه کاری سرور قندالی در شرکت ۳ کپی شدند.
طبق این کیفرخواست، متهمان برای پنهان کردن فعالیتهایشان دست به این اقدامات زدند:
- ارائهٔ اظهارنامههای امضاشدهٔ دروغین به شرکتهای فناوری قربانی دربارهٔ رفتار خود و اسرار تجاری مسروقه؛
- نابود کردن فایلهای خارجسازیشده و سایر سوابق از روی دستگاههای الکترونیکی؛
- و پنهان کردن روشهای خارجسازی برای جلوگیری از شناسایی توسط شرکتهای فناوری قربانی (برای نمونه، بهجای خارج کردن کامل اسناد از طریق پلتفرم ارتباطی شخص ثالث، از صفحهٔ نمایش حاوی محتوای اسناد بهصورت دستی عکس میگرفتند).
این کیفرخواست میافزاید پس از آنکه سامانههای امنیت داخلی گوگل فعالیت سمانه قندالی را شناسایی کرد و در اوت ۲۰۲۳ دسترسیاش به منابع این شرکت قطع شد، او اظهارنامهای امضا کرد که ادعا میکرد اطلاعات محرمانهٔ گوگل را با هیچکس در خارج از شرکت به اشتراک نگذاشته است.
سپس او و خسروی برای حذف مسیرهای ارتباطات و سایر دادهها شروع به جستوجو و بازدید از برخی وبسایتها کردند؛ ازجمله بهدنبال پاسخ به این پرسش بودند که یک اپراتور تلفن همراه چه مدت «پیامها برای پرینت جهت ارائه به دادگاه» را نگه میدارد.
در این کیفرخواست آمده است: زوج یادشده همچنان به اسرار تجاری گوگل که روی دستگاههای شخصیشان ذخیره شده بود، دسترسی داشتند و طی چند ماه، بهصورت دستی از صدها صفحهٔ نمایش رایانه که شامل اطلاعات محرمانهٔ گوگل و شرکت ۲ بود عکس میگرفتند.
در این کیفرخواست آمده است: شب قبل از سفر سمانه قندالی و خسروی به ایران در دسامبر ۲۰۲۳، سمانه با تلفن همراه خود حدود ۲۴ عکس بهصورت دستی از صفحهنمایش کامیپوتر کاری خسروی گرفت که حاوی اطلاعات اسرار تجاری شرکت ۲ بود. در زمان حضور در ایران، یک دستگاه شخصی مرتبط با سمانه قندالی به این عکسها دسترسی پیدا کرد و خسروی نیز به سایر اطلاعات اسرار تجاری شرکت ۲ دسترسی یافت.
افبیآی در سایت خود گزارش داده که متهمان قرار است بار دیگر روز جمعه اول اسفند در دادگاه سنخوزه نزد قاضی سوزان ونکولن حاضر شوند تا وکیل معرفی کنند.
در صورتی که اتهامهای مطرحشده در دادگاه اثبات شوند، هر یک از متهمان به اتهام «توطئه برای سرقت اسرار تجاری» و «سرقت و اقدام به سرقت اسرار تجاری» به حداکثر ۱۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه محکوم خواهند شد.
برای اتهام «اخلال در جریان رسیدگیهای رسمی» نیز با حداکثر ۲۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه روبهرو میشوند.