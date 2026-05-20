گفتوگو با دریا صفایی؛ فیفا، جام جهانی و سرنوشت پرچم «شیروخورشید»
نشریه آمریکایی اتلِتیک، که اخبار ورزشی را پوشش میدهد روز ۲۹ اردیبهشت در گزارشی نوشت که فیفا قصد دارد بار دیگر هواداران را از آوردن پرچم شیروخورشید به بازیهای جام جهانی منع کند. در دوره قبلی جام جهانی فوتبال مردان هم که در قطر برگزار شد، هواداران ایرانی از آوردن این پرچم به ورزشگاه منع شده بودند. هنوز فیفا به این گزارش واکنش نشان نداده اما همین گزارش با واکنشهایی روبرو شده است. دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک، در واکنش به این خبر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس پرچم شیروخورشید را نماد ملی واقعی مردم ایران خوانده و میگوید تاریخ، هویت و صدای یک ملت را نمیتوان ممنوع کرد. رادیوفردا در اینباره با خانم صفایی گفتوگو کرده است.
