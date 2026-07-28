با نزدیک شدن موج تازهای از گرما به مناطق مرکزی و غربی اروپا، مقامهای فرانسه و اسپانیا، دو کشوری که درگیر مهار شدیدترین آتشسوزیهای تاریخ معاصر خود هستند، از حساسیت و دشواری روزهای پیش رو خبر دادند و خواستار احتیاط و آمادگی مردم شدند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه بعدازظهر روز دوشنبه، پنجم مرداد هنگام بازدید از یک مرکز مقابله با بحران در شهر بوردو، در جنوب غربی این کشور با آنکه گفت یکی از آتشسوزیهای کوچک اطراف این شهر مهار شده، در عین حال هشدار داد که «هفتههای آینده سخت خواهد بود و ما باید مقاومت کنیم.»
مناطق غربی بوردو که مرکز اصلی شرابسازی در فرانسه و از جاذبههای بسیار معروف گردشگری در این کشور است درگیر یکی از بزرگترین آتشسوزیهای تاریخ است.
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا هم آتشسوزیها در این کشور را «دردناکترین جلوه یک وضعیت اضطراری اقلیمی» خواند و از مردم اسپانیا خواست تا «نهایت احتیاط را به خرج دهند و هرگونه اقدام احتیاطی ممکن را انجام دهند.»
فرانسه و اسپانیا در حال مبارزه با بدترین آتشسوزیهای جنگلی در تاریخ معاصر خود هستند که هزاران هکتار از جنگلهای این کشورها را سوزانده، املاک را ویران کرده و صدها هزار نفر را مجبور به تخلیه محل زندگی خود کرده است.
از ابتدای امسال، حدود ۱۵۰ هزار هکتار زمین در اسپانیا و ۱۱۵ هزار هکتار در فرانسه سوخته است.
در همین حال وقوع یک آتشسوزی کوچکتر در ۶۰ کیلومتری پاریس، نگرانیها از گسترش آتشسوزی به مناطق بیشتری از فرانسه را افزایش داده است. حدود ۸۵۰ آتشنشان، ۲۰۰ وسیله نقلیه و شش هواپیما به محل این آتشسوزی اعزام شدهاند.
این اخبار در حالی منتشر میشود که بر اساس پیشبینیهای هواشناسان بازگشت موج تازه هوای گرم طی روزهای آینده باعث افزایش دوباره دما تا ۴۰ درجه در مناطق بحرانی اسپانیا و فرانسه میشود.
یک مقام آتشنشانی فرانسه روز دوشنبه به رادیو آرتیال گفت که آتشسوزی جنگلی این کشور «چند هفته، احتمالاً چند ماه» تا خاموشی کامل فاصله دارد.
وی گفت که خاموش کردن آتشسوزی سال ۲۰۲۲ در همان منطقه که کوچکتر بود ماهها طول کشید.
او گفت دو روز آینده برای مهار آتشسوزی حیاتی خواهد بود، پیش از آنکه موج گرما از روز چهارشنبه بازگردد.
فرناندو گرانده مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا هم روز دوشنبه در اظهارات مشابهی ساعات و روزهای پیش رو را برای مهار آتشسوزیهای غرب مادرید، پایتخت اسپانیا، «کاملاً تعیینکننده» خواند.
بر اثر آتشسوزیهای غرب مادرید تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر مجبور به تخلیه محل زندگی خود و اسکان در مراکز بحران شدهاند.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که علاوه بر هواپیماهای آبپاش مستقر در اسپانیا، هواپیماهای بیشتری را به فرانسه اعزام میکند.
نگرانیها از آتشسوزی در فرانسه و اسپانیا در حالی است که خدمات حفاظت مدنی پرتغال اعلام کرده که چندین آتشسوزی در شمال و مرکز این کشور رخ داده و بیش از هزار آتشنشان و متخصص دیگر با پشتیبانی حدود ۲۰ هواپیما و بالگرد در حال مبارزه با شعلههای آتش هستند.