ادامه آتش‌سوزی‌های گسترده و مهارنشده در جنوب غرب فرانسه و مناطق نزدیک مادرید، پایتخت اسپانیا، نزدیک به ۲۶۰ هزار نفر را وادار به ترک خانه‌های خود کرده و دولت فرانسه نیز برای مقابله با حریق ارتش را به میدان فرستاده است.

مقام‌های فرانسه ابتدا حدود ۱۹۷ هزار نفر را از مناطق پیرامون بوردو، یکی از مهم‌ترین مناطق گردشگری این کشور، تخلیه کردند؛ عملیاتی که از بزرگ‌ترین تخلیه‌های جمعیت در دوران صلح فرانسه به شمار می‌رود. با این حال، حدود سه هزار نفر بعداً اجازه یافتند به خانه‌های خود بازگردند.

در اسپانیا نیز حدود ۶۰ هزار نفر از روستاهای غرب مادرید تخلیه شده‌اند. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، روز شنبه هنگام بازدید از مناطق آسیب‌دیده گفت اولویت دولت «نجات جان‌ها» است و هشدار داد که ساعات دشواری در پیش خواهد بود.

در شهر برونته در غرب مادرید، شهردار این شهر وضعیت را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و گفت هرچند آتش‌سوزی هر سال رخ می‌دهد، شدت حریق کنونی بی‌سابقه بوده است.

یک آتش‌سوزی جداگانه در نزدیکی والنسیا در شرق اسپانیا نیز یک کشته بر جای گذاشت، اما آتش‌نشانان توانستند آن را مهار کنند. در فرانسه هم دو آتش‌نشان اوایل هفته جاری در نزدیکی بوردو جان باختند.

با وجود کاهش موقت شدت برخی حریق‌ها، مقام‌های دو کشور می‌گویند آتش هنوز مهار نشده است. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، هشدار داد که پیش‌بینی‌های جوی بار دیگر نامساعد شده و ساعات آینده ممکن است دشوار باشد.

فرانسه حدود هزار و ۵۰۰ سرباز و هزار و ۷۰۰ نیروی امنیتی را برای کمک به عملیات

اطفای حریق در اطراف بوردو اعزام کرده است. یک هواپیمای ترابری نظامی نیز به ناوگان هواپیماهای آب‌پاش پیوسته و در مجموع حدود هزار و ۴۰۰ آتش‌نشان در حال مقابله با شعله‌ها هستند.

اتحادیه اروپا نیز با اعزام هواپیماهای آتش‌نشانی از دیگر کشورهای اروپایی به فرانسه و اسپانیا کمک کرده است. در مناطق تخلیه‌شده، مدارس و سالن‌های ورزشی به پناهگاه‌های اضطراری برای ساکنان و گردشگران تبدیل شده‌اند.

مقام‌های فرانسه می‌گویند آتش‌سوزی‌های جاری در این کشور نزدیک به ۹۸ هزار هکتار را سوزانده که رکوردی تاریخی است. تنها در جنوب غرب فرانسه بیش از ۳۲ هزار هکتار، معادل سه برابر مساحت پاریس، در آتش سوخته و دست‌کم ۱۰۰ ساختمان ویران شده است.

در اسپانیا نیز آتش‌سوزی‌های غرب مادرید تا ۲۵ هزار هکتار را دربر گرفته‌اند. دو مورد از سه آتش‌سوزی بزرگ منطقه به یکدیگر پیوسته‌اند و خطر آن وجود دارد که با اتصال به حریق سوم، آتش‌سوزی عظیمی در چند کیلومتری پایتخت شکل بگیرد.

مقام‌های هواشناسی گفته‌اند توده‌های عظیم دود ناشی از آتش‌سوزی‌های فرانسه و اسپانیا در جو به یکدیگر نزدیک شده‌اند.

کارشناسان، موج‌های پی‌درپی گرما و خشکسالی را از عوامل تشدید این حریق‌ها می‌دانند و می‌گویند تغییرات اقلیمی موجب افزایش شدت و تکرار چنین رویدادهایی شده است.

به‌دلیل نیاز به انتقال نیروهای پلیس به مناطق آتش‌سوزی، مرحله پایانی مسابقات دوچرخه‌سواری تور دو فرانس نیز کوتاه‌تر شده است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، وعده داده است مناطق آسیب‌دیده بازسازی شوند.