دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بعدازظهر دوشنبه، ۲۵ خرداد، برای شرکت در نشست رهبران هفت کشور صنعتی دنیا معروف به «جی ۷» وارد شهر ژنو در سوئیس شد و از آنجا به شهر اِویان در فرانسه، محل برگزاری نشست، رفت.

نشست رهبران گروه هفت امسال بلافاصله پس از اعلام توافق ایران و آمریکا برای امضای تفاهم‌نامه‌ای در پایان دادن به جنگ اخیر برگزار می‌شود و انتظار می‌رود این موضوع و کسب اطلاعاتی درباره مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از محورهای اصلی گفت‌وگوی رهبران کشورهای عضو باشد.

آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن کشورهای عضو گروه هفت هستند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که میزبان این دوره از نشست رهبران است، بامداد دوشنبه در پی اعلام موافقت آمریکا و ایران با امضای تفاهم‌نامه گفت که در نشست جی ۷، «پیامدهای» توافق با ایران از نظر تاثیر آن بر لبنان، بازگشایی پایدار تنگه هرمز و برنامه‌ موشکی ایران بررسی خواهد شد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هم نوشت که فرانسه همراه بریتانیا آماده اجرای یک مأموریت دریایی مشترک برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز است و ناوهای فرانسه «آماده اعزام» هستند.

رهبران اروپایی از پس از محدود شدن کشتیرانی به دست سپاه پاسداران در طول جنگ که باعث افزایش قیمت جهانی انرژی شد، بی‌صبرانه منتظر بازگشایی تنگه هرمز هستند.

عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر، تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر و محمد بن زیاد آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، روز سه‌شنبه در یک جلسه ویژه درباره ایران در نشست گروه ۷ سخنرانی خواهند کرد.

علاوه بر موضوع ایران و جنگ در خاورمیانه، انتظار می‌رود جنگ در اوکراین هم از مباحث اصلی نشست امسال گروه هفت باشد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، قرار است از روز سه‌شنبه در نشست شرکت کند.

او روز دوشنبه خواستار پاسخی «قاطع و اساسی» از سوی رهبران گروه ۷ پس از آخرین موج حملات روسیه به اوکراین شد. جنگ روسیه با اوکراین از چهار سال فراتر رفته و همچنان چشم‌انداز روشنی برای پایان آن دیده نمی‌شود.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از نشست گروه ۷ نوشته است که امانوئل مکرون قصد دارد دستور کار فشرده‌ای درباره موضوعات حساس از عدم تعادل اقتصادی جهانی گرفته تا افزایش کنترل در حوزه دیجیتال، به ویژه هوش مصنوعی را برای رهبران کشورهای عضو پیش ببرد.

رئیس جمهور فرانسه در یک ویدئوی اینستاگرامی پیش از نشست گفت: «هدف، دستیابی به توافق‌های جدید، همگرایی بین کشورهای گروه ۷ و شرکای آن است تا راه‌حل‌های مشترک پیدا شود، تنش‌ها در جهان کاهش یابد و وضعیت اقتصادهای ما بهبود یابد.»

پیش از سفر دونالد ترامپ به فرانسه، روزنامه نیویورک‌پست نوشته بود که رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر فرانسه مالیات خدمات دیجیتال وضع شده در سال ۲۰۱۹ بر شرکت‌های فن‌آوری آمریکا را لغو نکند، تعرفه صد درصدی بر شراب و شامپاین فرانسه وضع خواهد کرد.

در سه روز آینده قرار است علاوه بر رهبران کشورهای عضو گروه هفت، جمع دیگری از رهبران جهان هم در نشست شرکت کنند و فرانسه مشتاق است تا دامنه نفوذ گروه هفت را فراتر از کشورهای عضو گسترش دهد.

لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل و نارندرا مودی، نخست وزیر هند، نیز در نشست شرکت می‌کنند.

فراتر از حوزه سیاست، گروهی از مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی از جمله سم آلتمن، مدیر اُپن‌ ای‌آی، داریو آمودئی، مدیر آنتروپیک و آرتور مِنش از شرکت اروپایی میسترال ای‌آی، روز چهارشنبه در یک جلسه ناهار با موضوع حفاظت از خردسالان در حوزه دیجیتال شرکت خواهند کرد.

برای تأمین امنیت نشست گروه هفت هزاران پلیس و نیروی امنیتی یک قرنطینه امنیتی گسترده در شهر محل برگزاری و مناطق اطراف از جمله در ژنو سوئیس اعمال کرده‌‌اند. انتظار می‌رود برخی تجمعات اعتراضی همزمان با برگزاری نشست برپا شود. پیش از شروع نشست هم روز یک‌شنبه پلیس با معترضان در شهر ژنو درگیر شد.