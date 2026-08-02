مقامهای فرانسه روز شنبه اعلام کردند بزرگترین آتشسوزی جنگلی این کشور از سال ۱۹۴۹ تاکنون مهار شده و بیشتر حدود ۲۲۴ هزار نفری که از مناطق در معرض خطر تخلیه شده بودند، اجازه یافتهاند به خانههای خود بازگردند.
این آتشسوزی در منطقه ژیروند، در نزدیکی بوردو، حدود ۴۲ هزار هکتار جنگل کاج را سوزاند و نزدیک به ۲۴۰ خانه را ویران کرد. با این حال، مقامهای محلی هشدار دادهاند که مهار آتش به معنای خاموششدن کامل آن نیست و چند کانون داغ همچنان زیر نظر آتشنشانان قرار دارد.
سباستین لوکورنو، نخستوزیر فرانسه، گفت آتشسوزیهای این کشور اکنون بهطور کلی تحت کنترل قرار گرفتهاند.
در منطقه وار در جنوبشرق فرانسه نیز آتشی که بار دیگر شعلهور شده بود، پس از سوزاندن حدود هزار و ۸۰۰ هکتار تثبیت شد. این حریق نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ نفر را ناچار به تخلیه شبانه کرده بود.
همزمان، در یونان وزش بادهای شدید موجب گسترش چندین آتشسوزی شد. در نزدیکی پورتو گرمنو، حدود ۶۰ کیلومتری شمالغرب آتن، آتش جنگلها و بوتهزارها را فرا گرفت و نیروهای امدادی در برابر دیواری از آتش و دود عقبنشینی کردند.
مقامهای یونان به ساکنان آگیا پاراسکوی، کریو پیگادی و آگیوس نکتاریوس دستور تخلیه دادند و بیش از ۲۰۰ نفر نیز از آگیوس واسیلیوس از راه دریا منتقل شدند. خطر آتشسوزی برای روز یکشنبه در بئوتیا، آتیک و اوبویا بسیار شدید اعلام شده است.
در اسپانیا نیز چندین کانون آتش همچنان فعال است. در استان لئون یک حریق تازه آغاز شده، اما در زامورا، کاستلیون، مادرید و آویلا وضعیت رو به بهبود گزارش شده است.
در زامورا ساکنان ۱۴ شهر تخلیهشده اجازه بازگشت یافتهاند و در کاستلیون نیز آتشسوزی وال دِ اوشو پس از هفت روز تثبیت شده است.
گرمای شدید، جشنواره جهانی کازپلی ژاپن را به فصل پاییز منتقل کرد
برگزارکنندگان جشنواره جهانی کازپلی در شهر ناگویا اعلام کردند این رویداد از سال آینده بهدلیل گرمای خطرناک تابستان، به ماه نوامبر منتقل خواهد شد.
دمای هوا در آخرین روز جشنواره امسال حدود ۴۰ درجه سانتیگراد پیشبینی شده و بسیاری از شرکتکنندگان با لباسهای چندلایه و سنگین، از گرما و خطر بدحالشدن شکایت کردهاند.
این جشنواره سهروزه هر سال بیش از ۲۵۰ هزار بازدیدکننده را جذب میکند و امسال نمایندگانی از ۴۱ کشور در مسابقه نهایی آن شرکت دارند. ژاپن در سالهای اخیر با افزایش کمسابقه دما و موارد متعدد بستریشدن بر اثر گرما روبهرو بوده است.