مقامات فرانسوی اعلام کردند که پلیس این کشور بامداد شنبه هشتم فروردین یک بمب‌گذاری احتمالی در مقابل یک بانک آمریکایی در پاریس را خنثی کرده است.

پلیس گفته است بازداشت مظنون وقتی انجام شد که در آستانه فعال کردن یک وسیلهٔ انفجاری دست‌ساز بود.

این حادثه حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد در مقابل ساختمانی متعلق به «بنک آو آمریکا» در منطقه هشتم پاریس در نزدیکی خیابان شانزه‌لیزه رخ داد.

یک منبع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفت پلیس درست پس از آن‌که مظنون در حال جاسازی دستگاهی متشکل از یک سیستم احتراق و پنج لیتر مایع (احتمالاً سوخت) بود، او را دستگیر کرد.

دادستانی ضدتروریسم فرانسه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که بلافاصله تحقیقات در مورد این رویداد را در دست گرفته و تأیید کرد که مظنون در بازداشت پلیس است.

این نهاد اعلام کرد تحقیقاتی را دربارهٔ «تلاش برای تخریب از طریق آتش یا سایر روش‌های خطرناک در ارتباط با یک اقدام تروریستی» و همچنین «توطئه جنایی تروریستی» آغاز کرده است.

به گفته دادستانی، پلیس قضایی پاریس و سازمان اطلاعات داخلی فرانسه در این تحقیقات مشارکت دارند.

یک منبع در پلیس پاریس گفت مظنون پس از بازداشت ادعا کرد که زیر سن قانونی است و تابعیت سنگال را دارد، اما این منبع تأکید کرد که مقامات هنوز در حال بررسی هویت او هستند. فرد دومی هم همراه او بود که با رسیدن مأموران برای بازداشت فرار کرد.

طبق ارزیابی اولیه، بخش احتراق این دستگاه حاوی ۶۵۰ گرم پودر انفجاری بوده است. کل دستگاه برای بررسی کامل به آزمایشگاه جنایی پلیس پاریس منتقل شده است.

به‌گفتهٔ منبعی در پلیس، مظنون اظهار کرده از طریق اپلیکیشن «اسنپ‌چت» برای انجام این حمله در ازای ۶۰۰ یورو جذب شده است.

هنگامی که مأموران او را دستگیر کردند، او در آستانه روشن کردن دستگاه با یک فندک بود. یک منبع پلیس دیگر هم گفت که هنگام قرار دادن بمب، همدست او عقب‌تر ایستاده بود و ظاهراً قصد داشت با تلفن همراه خود از صحنه عکس یا ویدئو بگیرد.

سخنگوی «بنک آو آمریکا» که مقر آن در شارلوت ایالت کارولینای شمالی قرار دارد، به خبرگزاری فرانسه گفت که از این وضعیت مطلع هستند و با مقامات فرانسوی در تماس هستند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، در شبکه ایکس اقدام سریع مأموران پلیس را با توجه به «وضعیت بین‌المللی کنونی» ستود. او گفت که در فرانسه «سطح هوشیاری بیش از هر زمان دیگری بالا باقی مانده است.»

از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، کشورهای اروپایی در حالت آماده‌باش بالا برای حملات احتمالی علیه مخالفان ایرانی، اماکن مذهبی یهودیان و منافع آمریکا و اسرائیل قرار دارند.

یک منبع نزدیک به پرونده به خبرگزاری فرانسه گفت که این طرح خنثی‌شده به نظر می‌رسد «تحقق تهدید ایران علیه منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر اروپا» باشد.