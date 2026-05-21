«نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» در حساب توییتر خود تصویری از محدودهٔ نظارتى مديریت تنگه هرمز را منتشر و در توضیح آن نوشته است: «خط اتصال كوه مبارک درايران و جنوب فجيره درامارات در شرق تنگه تاخط اتصال انتهاى جزيره قشم درايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه» این محدوده را در برمی‌گیرد. ارزیابی محمد فارسی که مقیم بریتانیا و ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ از جمله در جریان جنگ ایران و عراق است را درباره وضعیت این آبراه استراتژیک بشنوید.