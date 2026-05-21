تصور ایران از محدوده تحت حاکمیتش در تنگه هرمز چقدر واقعی است؟ گفتوگو با محمد فارسی
«نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» در حساب توییتر خود تصویری از محدودهٔ نظارتى مديریت تنگه هرمز را منتشر و در توضیح آن نوشته است: «خط اتصال كوه مبارک درايران و جنوب فجيره درامارات در شرق تنگه تاخط اتصال انتهاى جزيره قشم درايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه» این محدوده را در برمیگیرد. ارزیابی محمد فارسی که مقیم بریتانیا و ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ از جمله در جریان جنگ ایران و عراق است را درباره وضعیت این آبراه استراتژیک بشنوید.
از همین مجموعه
-
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۵
رضا علیجانی: احمدینژاد موج سوار است، نه موجساز
-
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۵
گفتوگو با دریا صفایی؛ فیفا، جام جهانی و سرنوشت پرچم «شیروخورشید»
-
-
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰