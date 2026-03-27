استفاده رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اصطلاح «جنگ اتمی» در یک مصاحبه حالا چند روز پس از ابراز آن خبر ساز شده است. مدیرکل آژانس وقتی بارها توسط خبرنگار شبکه خبری سی‌بی‌اس مورد سؤال قرار گرفت که چه راهی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، به «جنگ اتمی» اشاره و در عین حال ابراز امیدواری کرد که این اتفاق رخ ندهد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در ایران این سخنان را «مخرب» خوانده و یک کارشناس در صداوسیمای جمهوری اسلامی هم آن را دلیلی برای نیاز خروج ایران از پیمان عدم اشاعه یا «ان‌پی‌تی» عنوان کرده است. ارزیابی مهران مصطفوی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس جنوبی و معاون مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه را بشنوید