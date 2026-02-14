رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز جمعه، ۲۴ بهمن، در حاشیۀ کنفرانس امنیتی مونیخ انعقاد یک توافق هستهای جدید با ایران را «ممکن»، اما رسیدن به آن را «بهشدت دشوار» خواند.
او گفت: «باید بپذیریم که پس از جنگ ۱۲ روزه، کل چشمانداز هستهای ایران بهطور اساسی تغییر کرده است؛ شاید نه از نظر توانمندیها، بلکه از نظر زیرساختهای فیزیکی که دیگر وجود ندارند، و این موضوع کل معادله را تغییر میدهد.»
به گفتۀ آقای گروسی، «وقتی صحبت از هرگونه توافقی میشود، مسئله این است که چه چیزهایی وجود دارد و چه چیزهایی باقی مانده است، اما مهمتر از آن آینده است.»
او به این پرسش که چه نوع «ایران هستهای» میتواند از دل این وضعیت پدیدار شود، چنین پاسخ داد: «این وضعیت دیگر مانند ماه مه یا ژوئن نخواهد بود.»
او بار دیگر بازرسی همۀ تأسیسات هستهای ایران به جز مراکزی که مورد حمله قرار گرفتهاند، را تأیید کرد و افزود: «برای شکلگیری یک توافق، باید مسیری رو به جلو وجود داشته باشد؛ زیرا این کشور قصد دارد ـ امیدوارانه ـ فعالیتهای هستهای صلحآمیز داشته باشد، اما در عین حال واقعیت محدودیتهای سیاسی نیز هست که بهروشنی از سوی ایالات متحده و شاید دیگران مطرح شده است.»
گروسی پرسش بزرگ این روزها را این دانست که «چگونه گامهای آینده تعریف شوند».
او افزود: «ما کاملاً میدانیم چه چیزهایی را باید بررسی کنیم و چگونه بررسی کنیم. در لحظهای حساس قرار داریم و در چند روز آینده ممکن است نوری در انتهای تونل دیده شود؛ ممکن است شاهد پیشرفتی باشیم.»
ایران در پی جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل که با حملات آمریکا به سه مرکز هستهای فردو، نطنز و اصفهان به پایان رسید، همکاری خود با آژانس را به حالت تعلیق درآورد. اما در شهریورماه در قاهره به توافقی با مدیرکل این نهاد رسید تا بازرسیها تجدید شود.
با این حال پس از فعال شدن مکانیسم ماشه به دست کشورهای اروپایی و بازگشت خودکار تحریمها، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ۲۸ مهرماه اعلام کرد با فعال شدن مکانیسم ماشه، توافق قاهره میان ایران و آژانس انرژی اتمی «عملاً کانلمیکن» شده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در هشتم بهمن ۱۴۰۴ گفت که بنبست بر سر بررسی ذخایر اورانیوم غنیشده با ظرفیت بالا و بازرسی از تأسیسات هستهای بمبارانشده ایران، نمیتواند «تا ابد» ادامه داشته باشد.
از روز ششم شهریور که فرانسه، بریتانیا و آلمان سازوکار ماشه را کلید زدند، جامعه بینالمللی بارها از ایران خواسته دربارهٔ ۴۰۰ کیلوگرم ذخیرهٔ اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی خود شفافسازی کند.