گروه افراطی حماس در پیامی تازه در واکنش به عملیات زمینی ارتش اسرائیل برای تصرف غزه هشدار داد که گروگانهای زنده هنوز در شهر غزهاند و بنیامین نتانیاهو «تصمیم به قتل آنها گرفته است».
به گزارش شبکهٔ تلویزیونی سیانان، حماس که توسط آمریکا و اروپا گروه تروریستی تلقی میشود پنجشنبهشب، ۲۷ شهریور، در پیامی به زبان عبری هشدار داد که گروگانها را در چند محله شهر غزه پخش کرده است.
در این پیام آمده است: «... این عملیات جنایتکارانه و گسترش آن به معنای آن است که دیگر هیچ زندانیای را، زنده یا مرده، تحویل نخواهید گرفت....»
تانکهای اسرائیلی روز پنجشنبه در ادامهٔ عملیات ارتش این کشور برای در اختیار گرفتن کنترل شهر غزه، از دو مسیر به سمت مرکز شهر پیشروی کردند.
خبرگزاری رویترز میگوید اینترنت و خطوط تلفن برای چندین ساعت در غزه قطع شد که نشاندهنده احتمال تشدید عملیات زمینی در این منطقه فلسطینی است.
نیروهای اسرائیلی کنترل حومه شرقی شهر غزه را در اختیار دارند و در روزهای اخیر مناطق شیخ رضوان و تلالهوا را به شدت هدف قرار دادهاند؛ مناطقی که از آنجا میتوانند به سمت بخشهای مرکزی و غربی شهر که بیشتر جمعیت در آنها پناه گرفتهاند، پیشروی کنند.
از ۴۸ گروگان اسرائیلی باقیمانده در دست حماس، ظاهراً هنوز ۲۰ نفر زنده هستند.
پیام تازه که به گفته سیانان از طرف شاخه نظامی حماس، گردانهای القسام، است در زمانی منتشر شده که خانوادههای گروگانهای اسرائیلی دقیقا نگران آن هستند که عملیات ارتش اسرائیل در غزه به دلیل شدت بمباران و تخریب تمام ساختمانها به مرگ عزیزانشان منجر شود.
آنها این نگرانی را ماههاست که در تظاهرات هفتگی خود در خیابانهای تلآویو فریاد میزنند، با این حال دولت بنیامین نتانیاهو در عین تأکید بر اهمیت جان آنها به گسترش عملیات خود ادامه داده است.
نتانیاهو همواره در توجیه این عملیات و نیاز به تصرف کامل شهر غزه گفته است که این شهر «سنگر و پایگاه» گروه حماس است و برای شکست کامل این گروه غزه نیز باید با خاک یکسان شود.
این در حالی است که تقریبا تمام کارشناسان در دو سال گذشته تأکید کردهاند که از بین بردن کامل گروهی ایدئولوژیک چون حماس غیرممکن است، چرا که هر روز ممکن است تعداد تازهای به آن بپیوندند.
در همین زمینه سیانان نوشته است که حماس پس از پیام خود بیانیهای دیگر هم منتشر کرده و در آن آورده است که برای نبرد آماده میشود و «غزه به قبرستان سربازهای شما تبدیل خواهد شد».
همزمان در پی شدت گرفتن عملیات نظامی در شهر غزه، سازمان ملل اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ هزار نفر در یک ماه گذشته از این شهر آواره شدهاند و علاوه بر اینها، روزانه دهها هزار نفر نیز مجبور به ترک چادرها و اقامتگاههای موقت خود میشوند.
ارتش اسرائیل رقم مردمی که غزه را ترک کردهاند ۴۵۰ هزار نفر قید کرده، و همزمان به پخش اعلامیههایی برای تشویق مردم غزه به رفتن به جنوب باریکه و ماندن در منطقه «بشردوستانه» ادامه داده است.
به گفته فلسطینیها، ارتش اسرائیل همین منطقه «بشردوستانه» را نیز بارها بمباران کرده است.
پیام گروه حماس روز پنجشنبه پس از آن منتشر شد که ایالات متحده قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار آتشبس فوری و دائمی در غزه و آزادی گروگانهای اسرائیلی بود، وتو کرد. این ششمین بار بود که آمریکا به یک قطعنامۀ شورا درباره جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس رأی مخالف میداد.