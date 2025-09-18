آمریکا بار دیگر قطعنامۀ شورای امنیت در مورد جنگ غزه را وتو کرد

ایالات متحده قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار آتشبس فوری و دائمی در غزه و آزادی گروگانهای اسرائیلی بود، وتو کرد. این ششمین بار بود که آمریکا به یک قطعنامۀ ارائهشده در این شورا درباره جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس رأی مخالف داد.
تمام ۱۴ عضو دیگر شورای امنیت روز پنجشنبه ۲۷ شهریور به این قطعنامه رأی مثبت دادند؛ قطعنامهای که وضعیت انسانی در غزه را «فاجعهبار» توصیف کرده و از اسرائیل خواسته بود همه محدودیتها بر ارسال کمک به بیش از دو میلیون فلسطینی ساکن این منطقه را لغو کند.
این متن، که توسط ۱۰ عضو منتخب از ۱۵ عضو شورای امنیت تهیه شده بود، همچنین خواستار آزادی فوری، محترمانه و بدون قید و شرط همه گروگانهایی شده بود که توسط حماس و سایر گروههای فلسطینی به اسارت گرفته شدهاند.
آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میشناسند.
مورگان اورتگاس، دیپلمات آمریکایی، پیش از رأیگیری درباره مخالفت این کشور گفت: «این متن نتوانسته حماس را محکوم کند یا حق اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت بشناسد و روایتهای نادرست به نفع حماس را که متأسفانه در این شورا طرفدار پیدا کرده، بهطور نادرست مشروعیت میبخشد.»
او افزود که دیگر اعضای شورا «هشدارهای ایالات متحده را دربارهٔ زبان غیرقابل قبول نادیده گرفتند و در عوض اقداماتی نمایشی را اتخاذ کردند که بهطور عمدی منجر به وتو میشود.»
ایالات متحده به طور سنتی متحد خود، اسرائیل، را در سازمان ملل متحد حمایت میکند. اما در اقدامی نادر، هفته گذشته از بیانیه شورای امنیت در محکومیت حملات اخیر به قطر حمایت کرد، هرچند در آن متن به مسئول بودن اسرائیل اشاره نشده بود.
این اقدام نارضایتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از حملهای را که به دستور نخستوزیر اسرائیل انجام شد، بازتاب داد. با این حال، وتوی آمریکا در روز پنجشنبه نشان داد که تنها یک هفته بعد، واشنگتن بار دیگر با قاطعیت حمایت دیپلماتیک خود را از اسرائیل به نمایش گذاشته است.
این در حالی است که روز پنجشنبه تانکهای اسرائیلی در ادامه عملیات ارتش این کشور برای در اختیار گرفتن کنترل شهر غزه، از دو مسیر به سمت مرکز شهر پیشروی کردند. خبرگزاری رویترز میگوید اینترنت و خطوط تلفن برای چندین ساعت در غزه قطع شد که نشاندهنده احتمال تشدید عملیات زمینی در این منطقه فلسطینی است.
نیروهای اسرائیلی کنترل حومه شرقی شهر غزه را در اختیار دارند و در روزهای اخیر مناطق شیخ رضوان و تلالهوا را به شدت هدف قرار دادهاند؛ مناطقی که از آنجا میتوانند به سمت بخشهای مرکزی و غربی شهر که بیشتر جمعیت در آنها پناه گرفتهاند، پیشروی کنند.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد که چهار سرباز این کشور در رفح، در جنوب غزه، بر اثر استفاده از یک دستگاه انفجاری کشته شدهاند.
در همین حال، یک راننده اردنی که در حال انتقال کامیون حامل کمکهای بشردوستانه از اردن به غزه بود، در گذرگاه «النبی» بین کرانه باختری اشغالی و کشور اردن، دو سرباز اسرائیلی را به ضرب گلوله کشت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکی از این افراد، افسر واحد ذخیره اداره مدنی و دیگری یک سرباز بوده است.
وزارت امور خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این نتیجه پژواک کمپین دروغهای حماس است.»
اردن این حمله را محکوم کرد و گفت که این اقدام تحویل کمکها را به خطر انداخته است. ارتش اسرائیل نیز ساعاتی بعد خواستار توقف ارسال کمکها از اردن شد.
گروه افراطی حماس روز ۱۵ مهر ۱۴۰۲ با حمله به اسرائیل و کشتن حدود یک هزار و ۲۰۰ اسرائیلی در چند ساعت و ربودن ۲۵۱ اسرائیلی به غزه، موجب آغاز جنگی شد که بهزودی وارد سومین سال خود میشود. از ۴۸ گروگان اسرائیلی باقیمانده در دست حماس، ظاهراً هنوز ۲۰ نفر زنده هستند.