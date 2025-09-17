در دومین روز از عملیات ارتش اسرائیل برای به دست گرفتن کنترل شهر غزه، ارتش اعلام کرد از ظهر چهارشنبه تا ظهر جمعه یک مسیر دیگر را برای خروج ساکنان باقی‌مانده در شهر باز می‌کند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد در ادامه عملیات زمینی خود در شهر غزه، از ظهر چهارشنبه ۲۶ شهریور تا ظهر جمعه ۲۸ شهریور مسیر جاده «صلاح‌الدین» را برای خروج ساکنان باز می‌کند.

این تصمیم پس از ازدحام شدید مردم در جاده ساحلی «الرشید» گرفته شد؛ جایی که هزاران نفر همراه با وسایل اولیه زندگی در حال ترک شهر بودند.

برخی از فلسطینیان به رسانه‌ها گفتند بدون امکان جمع‌آوری وسایل ناچار به فرار شدند، در حالی‌که عده‌ای دیگر به دلیل نداشتن سرپناه ترجیح دادند در شهر بمانند.

ارتش اسرائیل می‌گوید بیش از ۲۰ هزار چادر به همراه دارو و غذا به اردوگاه المواصی منتقل کرده و خطوط آب‌رسانی تازه‌ای نیز برای آوارگان نصب شده است.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ارتش این کشور احتمال می‌دهد که ۳۷۰ هزار تن از جمعیت حدوداً یک میلیون نفری شهر تا سه‌شنبه این منطقه را به سوی المواصی در بخش جنوبی‌تر ساحل باریکه غزه ترک کردند.

ارتش اسرائیل سه‌شنبه گفت گروه افراطی حماس با انتشار «اطلاعات نادرست و ایجاد سردرگمی» بر ساکنان فشار می‌آورد در شهر بمانند تا از آن‌ها به عنوان «سپر انسانی» استفاده کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز سه‌شنبه‌شب در یک نشست خبری در اورشلیم/بیت‌المقدس گفت حماس به پای برخی از مردم که خواهان بیرون رفتن از شهر غزه بوده‌اند، تیراندازی کرده و با زخمی کردن آن‌ها درصدد ارعاب دیگران بوده تا در شهر بمانند.

ارتش اسرائیل عملیاتی را که از مدت‌ها پیش انتظار عملی کردن آن می‌رفت، با هدف «از بین بردن آخرین پایگاه‌های گروه افراطی حماس» در شهر غزه آغاز کرده است. اسرائیل می‌گوید که دست‌کم دو هزار شبه‌نظامی این گروه در این شهر فعال هستند.

افی دفرین، سخنگوی ارتش، سه‌شنبه‌شب در یک نشست خبری گفت ارزیابی ارتش این است که عملیات چند ماه طول خواهد کشید. او افزود «تا زمانی که اهداف جنگی محقق شوند، عملیات ادامه دارد و مقید به جدول زمانی محدود نیستیم».

حماس عملیات زمینی ارتش اسرائیل در شهر غزه را «بی‌سابقه»، «وحشیانه» و «فصل جدیدی از جنگ سیستماتیک نسل‌کشی» علیه مردم فلسطین نامید.

گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ با حمله به اسرائیل و کشتن حدود یک هزار و ۲۰۰ اسرائیلی در چند ساعت و ربودن ۲۵۱ اسرائیلی به غزه، موجب آغاز جنگی شد که به‌زودی وارد سومین سال خود می‌شود. از ۴۸ گروگان اسرائیلی باقی‌مانده در دست حماس، ظاهراً هنوز ۲۰ نفر زنده هستند.

تلفات و واکنش‌ها

منابع بهداشتی فلسطینی در غزه گفتند در عملیات روز نخست اسرائیل در شهر غزه دست‌کم ۵۳ تن در بمباران‌ها کشته شدند. این منابع در ۲۴ ساعت منتهی به بامداد سه‌شنبه نیز از مرگ بیش از یکصد تن دیگر خبر داده بودند. شمار تلفات از آغاز جنگ در ۲۴ ماه پیش به مرز ۶۵ هزار تن رسیده است.

آغاز عملیات زمینی ارتش اسرائیل در شهر غزه همچنان با واکنش‌های جهانی روبه‌رو شده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، سه‌شنبه با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت ساکنان و عواقب عملیات ارتش آن را «کاملاً غیرقابل تحمل» نامید و بر لزوم تشکیل یک کشور برای فلسطینیان تأکید کرد.

با این حال، آقای گوترش در یک نشست خبری در نیویورک گفت به نظر نمی‌رسد که اسرائیل برای مذاکرات جدی آتش‌بس آماده باشد.

او پیشنهادهای مطرح‌شده برای تشکیل یک نیروی دفاع از غیرنظامیان در غزه را که از جمله در نشست اضطراری سران اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در دوحه مطرح شد، غیرقابل عملی شدن دانست و گفت به دلیل مخالفت آمریکا و اسرائیل، چنین نیرویی نمی‌تواند برپا شود.

وزارت خارجه فرانسه نیز روز سه‌شنبه از اسرائیل خواست «کارزار مخرب» جنگی را که «دیگر هیچ توجیه نظامی ندارد، متوقف کند» و در اسرع وقت «مذاکرات با هدف آتش‌بس و آزادی همه گروگان‌ها را از سربگیرد».

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از ترک واشینگتن به سوی بریتانیا، به خبرنگاران گفت جزئیات زیادی از حمله زمینی اسرائیل در اختیار ندارد و بنیامین نتانیاهو در این باره با او سخن نگفته است. او افزود حماس از گروگان‌های اسرائیلی به عنوان «سپر انسانی» استفاده می‌کند و با این کار خود را دچار دردسر بزرگی می‌کند.

در این میان، خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس روز چهارشنبه به تجمع اعتراضی خود در برابر خانه بنیامین نتانیاهو در مرکز اورشلیم/بیت‌المقدس ادامه داده‌اند. مادران گروگان‌ها در سخنرانی‌های خود گفته‌اند نگران کشته شدن فرزندان‌شان هستند که در ۲۴ ماه جنگ در تونل‌ها تا کنون زنده مانده بودند.



