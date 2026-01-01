دو آتشسوزی بزرگ در سوئیس و هلند که در نخستین ساعات سال نو میلادی رخ داد دهها کشته و زخمی بر جا گذاشت.
به دنبال وقوع آتشسوزی و انفجار در میکدهای شلوغ واقع در پیست اسکی و شهرک تفریحی «کرَن مونتانا» در سوئیس حدود ۴۰ تن کشته و نزدیک به یکصد نفر زخمی شدند.
در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه اول ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دیماه)، نیروهای امدادی، آتشنشانی و پلیس سوئیس راهی این شهرک، که یکی از سطح بالاترین پیستهای اسکی اروپا محسوب میشود، شدند.
فدریک گیسلِر، فرمانده پلیس کانتون «وَلِه» در جنوب غربی سوئیس، با تأیید کشته شدن دهها تن در این حادثه، به شدت جراحت و سوختگی تعدادی از مصدومان اشاره کرد و افزایش آمار کشتهشدگان را بعید ندانست.
به گفته این مقام پلیس، تحقیقات درباره دلیل بروز حادثهای که حوالی ساعت یک و نیم بامداد به وقت محلی در بار «لو کونستِلاسیون» آغاز شد، ادامه دارد؛ اما به نظر نمیرسد که این حادثه، ناشی از یک حمله یا اقدام تروریستی یا تعمدی بوده باشد.
«بئاتریس پیلو» دادستان کانتون «وَلِه» هم در نشستی خبری، احتمال «حمله یا آتشسوزی عمدی» را رد کرد و با تأکید بر ادامه تحقیقات، حادثه را ناشی از آتشسوزی و احتمالاً مرتبط با آتشبازی سال نو دانست.
بر اساس اطلاعات وبسایت پیست «کرَن مونتانا»، بار «لو کونستِلاسیون»، برای حدود ۳۵۰ نفر ظرفیت دارد و در زمان آغاز سال نو، دستکم یکصد و پنجاه تن در آن حضور داشتند.
به گفته مسئولان محلی، با توجه به محبوبیت بینالمللی این پیست تفریحی، احتمال میرود قربانیان و مجروحان این حادثه از شهروندان کشورهای مختلف باشند.
سوختن کلیسای تاریخی در آمستردام
در حادثهای دیگر، یک کلیسای قدیمی مربوط به قرن نوزدهم در آمستردام پایتخت هلند طعمه حریق شد.
در شبی که هلند شاهد جان باختن دو تن در اثر حوادث مرتبط با آتشبازی و خشونتهای «بیسابقه» علیه پلیس بود، کلیسای «فوندِل کِرک»، با عمری بیش از یکصد و پنجاه سال سوخت و برج ۵۰ متریاش فرو ریخت.
به گفته مسئولان آمستردام، سقف این جاذبه توریستی هم آسیب دیده، اما انتظار میرود سازه و بدنه آن سالم مانده و قابل تعمیر باشد. علت بروز این آتشسوزی هنوز روشن نشده است.
همزمان مقامهای هلندی، کشته شدن دو مرد ۱۷ و ۳۸ ساله و «جراحت جدی» دستکم سه تن دیگر را در جریان حوادث مربوط به آتشبازی تایید کردند. بیمارستان چشم شهر روتردام هم از درمان ۱۴ نفر از جمله ۱۰ کودک، به دلیل عوارض چشمی ناشی از ترقهبازی خبر داد.
از سال آینده، آتشبازی بدون مجوز در هلند ممنوع خواهد شد و از این رو، هلندیها امسال پول زیادی را صرف خرید ترقه و لوازم آتشبازی کردند.
به گفته مسئولان، شهروندان هلند امسال بیش از ۱۵۰ میلیون دلار برای خرید این وسایل، که در خیلی از موارد، فاقد استانداردهای ایمنی هستند، هزینه کردهاند.
همزمان نینه کویمان، رئیس اتحادیه پلیس هلند، میزان رفتارهای خشونتبار علیه اعضای پلیس و نیروهای امدادی این کشور در طول شب سال نو را «بیسابقه» توصیف کرد. خانم کویمان اشاره کرد که شخصاً در طول شیفت شب خود در آمستردام، سه بار هدف حمله با مواد آتشزا قرار گرفته است.
این حوادث تنها به آمستردام محدود نبود و از جمله، در شهر «برِدا» در جنوب این کشور هم، مردم به سمت نیروهای پلیس کوکتل مولوتوف و بمبهای آتشزا پرتاب کردند.
دولت هلند در اقدامی نادر ناچار شد اندکی پس از نیمهشب، با ارسال پیامک برای همه شهروندان این کشور، با اشاره به فشار بیش از حد روی نیرویهای امدادی، از مردم بخواهد که تنها در صورتی که جان فردی در خطر است، با سرویسهای اورژانس تماس بگیرند.
حوادث مرگبار مربوط به آتشبازی سال نو در کشورهای دیگری هم رخ داد و از جمله در شهر بیلهفِلد در غرب آلمان، دو جوان ۱۸ ساله به دلیل «جراحات مرگبار» ناشی از استفاده از وسایل دستساز آتشبازی، جان خود را از دست دادند.