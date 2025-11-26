در جریان یک آتشسوزی مهیب در چند برج مسکونی در هنگ کنگ، دستکم ۱۳ تن، از جمله یک آتشنشان ۳۷ ساله کشته شدند.
این حادثه مرگبار که روز چهارشنبه ۵ آذرماه رخ داد، دستکم پانزده زخمی هم بهجا گذاشت.
مسئولان محلی این آتشسوزی را که بعد از ظهر چهارشنبه در مجموعه مسکونی «وانگ فوک» واقع در منطقه «تای پو» رخ داد، یک حادثۀ «درجه ۵»، یعنی بالاترین سطح وضعیت اضطراری اعلام کردند.
در این حادثه، هفت بلوک آپارتمانی این مجموعه مسکونی در محاصره آتش قرار گرفته و بسیاری از ساکنان هم گیر افتادند.
این مجتمع آپارتمانی شامل هشت برج ۳۲ طبقه، و در مجموع مشتمل بر حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی است.
بر اساس گزارشها، همه این ساختمانها برای تعمیر و نوسازی با داربستهایی از جنس چوب بامبو پوشانده شده بودهاند؛ موضوعی که احتمالاً به سرعت گسترش حریق دامن زده است.
مقامات هنگ کنگ بهدلیل نگرانی از بروز آتشسوزی، از حدود ۸ ماه پیش دستور توقف تدریجی استفاده از داربستهای ساخته شده از بامبو را صادر کرده بودند؛ اما هنوز برخی پیمانکاران از این داربستها استفاده میکنند.
در تصاویر منتشرشده از محل، ستونهای دود بر فراز برجهای مسکونی بهچشم میخورند.
به گزارش رسانههای چینی، بیش از ۷۶۰ آتشنشان و چهارصد نیروی پلیس برای مقابله با حریق و کمک به ساکنان در محل مستقر شدهاند. تاکنون بیش از ۷۰۰ تن از ساکنان هم در اقامتگاههای موقت اسکان داده شدهاند.
جان لی، مدیر اجرایی هنگکنگ، با صدور بیانیهای از برگزاری یک نشست اضطراری با حضور اعضای دولت و نهادهای امدادی خبر داد.
به گفته سازمان ترابری هنگ کنگ هم، بخشی از یکی از دو بزرگراه اصلی این منطقه کوچک و بهشدت متراکم همچنان بسته مانده و دستکم شش مدرسه نزدیک محل هم پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
آتشسوزی چهارشنبه، بدترین حادثه در هنگکنگ پس از یک حریق مرگبار دیگر در نوامبر ۱۹۹۶، درست ۲۹ سال پیش به شمار میآید. در آن حادثه که در ساختمانی تجاری در منطقه «کولون» و بر اثر اشتباهی در جوشکاری رخ داده بود، ۴۱ تن جان خود را از دست دادند.
هنگ کنگ که پیشتر از مستعمرات بریتانیا بود، اکنون در کنار ماکائو به عنوان یکی از بخشهای اداری ویژه چین اداره میشود.