ارتش اسرائیل روز دوشنبه عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه را آغاز کرده است؛ اقدامی که به گزارش سایت خبری «اکسیوس» به دستور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، صورت میگیرد. نتانیاهو پیشتر شهر غزه را «دژ حماس» توصیف کرده بود.
بنابر گزارشها، ارتش اسرائیل عملیات میدانی برای کنترل شهر غزه را از نیمهشب آغاز کرده است؛ منابع فلسطینی از مرگ دهها تن در نخستین ساعات عملیات خبر داده و وزیر دفاع اسرائیل نیز بامداد سهشنبه ۲۵ شهریور گفته است تا زمانی که مأموریت نیروها تکمیل نشود، اسرائیل کوتاه نخواهد آمد.
ارتش اسرائیل طی هفتههای گذشته حاشیههای این شهر را محاصره و بمباران کرده و همزمان بحران انسانی گستردهای با آوارگی جمعی و کمبود شدید غذا و آب در نوار غزه شکل گرفته است.
وزارت بهداشت غزه میگوید شمار کشتهشدگان فلسطینی از آغاز حملات اسرائیل به بیش از ۶۴ هزار نفر رسیده و سازمانهای بینالمللی نیز هشدار دادهاند بخشی از این منطقه دچار قحطی است.
اسرائیل میگوید این عملیات برای آزادی گروگانها و شکست گروه افراطی حماس انجام میشود. به گفته مقامات اسرائیلی، از ۴۸ گروگان باقیمانده در غزه، تنها ۲۰ نفر زنده هستند. این در حالی است که اسرائیل اکنون کنترل حدود ۷۵ درصد نوار غزه را در دست دارد و همزمان دامنه حملات خود را به خارج از این منطقه، از جمله هدف قرار دادن رهبران حماس در قطر، گسترش داده است.
وزیر خارجه آمریکا نیز که هنگام آغاز عملیات تازه اسرائیل در غزه، در سفر رسمی دو روزه به اسرائیل بود، بامداد سهشنبه پیش از ترک اسرائیل به سوی قطر، گفت زمان بسیار کوتاهی برای رسیدن به توافاق باقی مانده است.
خانوادههای گروگانهای اسرائیلی که در دست گروه افراطی حماس در غزه هستند، با شنیدن خبر آغاز عملیات ارتش، نیمهشب به برابر خانه بنیامین نتانیاهو در اورشلیم رفتند و تا بامداد سخنرانی کرده و نسبت به احتمال کشتهشدن فرزندان خود هشدار دادند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خبر داده که حماس گروگانهای زنده را از تونلها بیرون برده و آنها را برای «سپر انسانی» به روی زمین در شهر غزه منتقل کرده است.
ییسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، بامداد سهشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت. «غزه در آتش میسوزد» و افزود: «ارتش اسرائیل با مشت آهنین به زیرساختهای تروریستی ضربه میزند و سربازان ارتش با شجاعت میجنگند تا شرایط آزادی گروگانها و شکست حماس فراهم شود.»
گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، در اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل حمله کرد و بنا بر آمار اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر را کشت و حدود ۲۵۱ نفر را به گروگان گرفت.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که حملات بعدی اسرائیل به حماس بیش از ۶۴ هزار فلسطینی را کشته است.
هفته گذشته نیز اسرائیل با حمله هوایی به رهبران حماس در قطر، دامنه عملیات نظامی خود را که سراسر خاورمیانه را دربر گرفته، گسترش داد.