همزمان با سفر روبیو به اورشلیم، بمباران اسرائیل در غزه شدت گرفت

همزمان با سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به اورشلیم/بیت‌المقدس برای دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل، ارتش اسرائیل روز دوشنبه ده‌ها ساختمان در شهر غزه را ویران کرد و دست‌کم ۱۶ فلسطینی کشته شدند.

این دیدار با نشست اضطراری رهبران عرب و اسلامی در دوحه همزمان شد، نشستی که در واکنش به حمله هفته گذشته اسرائیل به رهبران گروه افراطی حماس در قطر برگزار شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم در این نشست حضور دارد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل هم قرار است روز سه‌شنبه نشستی فوری در این رابطه برگزار کند.

شاهدان روز دوشنبه ۲۴ شهریور به خبرگزاری آلمان گفتند حملات تازهٔ اسرائیل به شهر غزه بسیار سنگین بوده و ساختمان‌های زیادی را هدف قرار داده است.

بنا بر این گزارش، ارتش اسرائیل ده‌ها برج مسکونی را در شهر غزه تخریب کرده و گفته است حماس از این ساختمان‌ها به‌عنوان پست دیده‌بانی و برای کارگذاری مواد منفجره استفاده می‌کرده است.

به گفته شاهدان، حملات هوایی و زمینی اسرائیل محله‌های مختلف شهر غزه را هدف قرار داد و باعث فرار هزاران نفر از ساکنان شد.

سازمان ملل این وضعیت را «آوارگی اجباری گسترده» توصیف کرده و نسبت به شرایط وخیم مناطق موسوم به «مناطق بشردوستانه» در جنوب نوار غزه هشدار داده است.

نیروهای اسرائیلی هفته‌هاست که در دست‌کم چهار حومه شرقی شهر غزه فعالیت می‌کنند که سه محله در این مناطق تا حد زیادی ویران شده است.

به نوشته خبرگزاری رویترز، آنها در حال پیشروی به سمت مرکز هستند و به نظر می‌رسد که آماده حرکت به سمت غرب نیز شده‌اند؛ جایی که بیشتر آوارگان در آن پناه گرفته‌اند.

روزنامه تایمز اسرائیل روز دوشنبه با استناد به برآوردهای نظامی اسرائیل نوشت حدود ۲۰ هزار نفر طی شب از این شهر خارج شدند.

ارتش اسرائیل روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت بیش از ۳۰۰ هزار فلسطینی اخیراً از شهر غزه به دیگر مناطق نوار منتقل شده‌اند.

گروه حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد، می‌گوید از زمان اعلام برنامه اسرائیل برای تصرف غزه در ماه اوت، بیش از ۳۵۰ هزار نفر از اهالی شهر غزه خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و ۱۶۰۰ ساختمان مسکونی و ۱۳ هزار چادر تخریب شده‌اند.

پیشتر جمعیت شهر غزه حدود یک میلیون نفر بود.

تأیید مستقل این ارقام امکان‌پذیر نیست. تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که جریان مهاجرت مردم به سمت جنوب سرعت گرفته است.

برخی منابع حقوق بشری این ارقام را نامطمئن دانسته و گفته‌اند که بسیاری از ساکنان غزه پس از ترک منازل خود به منطقه بازگشته‌اند.

به نوشته رسانه‌ها، بسیاری از فلسطینی‌ها به دلیل حملات پیشین اسرائیل به «مناطق امن»، حاضر به جابه‌جایی نیستند.

فعالیت‌های دیپلماتیک پس از عملیات هوایی اسرائیل در قطر

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیش از سفرِ تازهٔ خود اعلام کرده بود قصد دارد دربارهٔ چگونگی پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفت‌وگو کند.

او همچنین به حمله اسرائیل در قطر اشاره کرد که به گفته مقام‌های آمریکایی نه به نفع اسرائیل بوده و نه آمریکا.

یک روز پیش از دیدار رسمی، روبیو همراه نتانیاهو کنار دیوار نُدبه حاضر شد و اورشلیم/بیت‌المقدس را «پایتخت ابدی اسرائیل» خواند.

دیدارهای اصلی مارکو روبیو با مقام‌های اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، روز دوشنبه برگزار خواهد شد و او سه‌شنبه اسرائیل را ترک خواهد کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد روز سه‌شنبه نشستی فوری برای بررسی حمله هوایی اسرائیل به دوحه برگزار می‌کند.

این نشست به درخواست پاکستان از طرف سازمان همکاری اسلامی و کویت از طرف شورای همکاری خلیج فارس تشکیل می‌شود.

حمله ۱۸ شهریور اسرائیل به دوحه در قطر که هدف آن رهبران حماس بود، به کشته شدن پنج نفر دیگر و یک مأمور امنیتی قطری انجامید و موجی از محکومیت بین‌المللی را برانگیخت.

در دوحه، پیش‌نویس قطعنامه نشست رهبران عرب و اسلامی نشان می‌دهد که آنها قصد دارند حمله اسرائیل در قطر را تهدیدی برای همزیستی و روند عادی‌سازی روابط در منطقه معرفی کنند.

جنگ کنونی اسرائیل و حماس که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد تاکنون بیش از ۶۴ هزار کشته در غزه برجای گذاشته است.

این جنگ پس از حمله حماس به اسرائیل، که به کشته شدن ۱۲۰۰ نفر و گروگان‌گیری بیش از ۲۵۰ نفر انجامید، آغاز شد.