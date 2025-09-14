قطر خواستار مجازات اسرائیل شد؛ تقدیر نتانیاهو از «استحکام» رابطه با آمریکا

همزمان با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه برای گفتوگو دربارهٔ واکنش احتمالی مشترک به حمله اسرائیل به قطر که رهبری گروه افراطی حماس را هدف قرار داده بود، نخستوزیر قطر خواستار «مجازات» اسرائیل شد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، که همزمان وزیر خارجه قطر نیز هست، یکشنبه ۲۳ شهریور این اظهارات را یک روز پیش از نشست رهبران این کشورها مطرح کرد. این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در همین روز وارد اسرائیل شد.
نخستوزیر قطر در سخنرانی خود گفت که قطر همچنان متعهد به همکاری با مصر و ایالات متحده برای دستیابی به آتشبس در جنگ اسرائیل و حماس است؛ جنگی که پس از حمله حماس به اسرائیل نزدیک به دو سال پیش، نوار غزه را ویران کرده است.
با این حال، او تأکید کرد که حمله اسرائیل که منجر به کشته شدن شش نفر شامل پنج عضو حماس و یک عضو نیروهای امنیتی قطر شد؟ «حمله به اصل میانجیگری» محسوب میشود.
وزیر خارجه قطر گفت: «این حمله جز بهعنوان تروریسم دولتی قابل توصیف نیست؛ رویکردی که دولت افراطی کنونی اسرائیل در پیش گرفته و قوانین بینالمللی را زیر پا میگذارد. تجاوز بیپروا و خائنانه اسرائیل در حالی صورت گرفت که کشور قطر میزبان مذاکرات رسمی و عمومی، با اطلاع طرف اسرائیلی و با هدف دستیابی به آتشبس در غزه بود.»
شیخ محمد تأکید کرد زمان آن فرا رسیده است که برای حملات اسرائیل در سراسر خاورمیانه پیامدهایی در نظر گرفته شود.
او تصریح کرد: «زمان آن است که جامعه بینالمللی به اعمال استانداردهای دوگانه پایان دهد و اسرائیل را به خاطر همه جنایاتی که مرتکب شده است، مجازات کند.»
احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، نیز جداگانه اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد: «سکوت در برابر یک جنایت… راه را برای جنایات بیشتر هموار میکند.»
این در حالی است که نخستوزیر اسرائیل، روز شنبه از حمله به مقر حماس در دوحه دفاع کرد و گفت که از میان برداشتن رهبران حماس که در قطر زندگی میکنند، مانع اصلی بر سر راه آزادی همه گروگانها و پایان جنگ در غزه را از بین خواهد برد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده رهبران کشورهای عربی و اسلامی در قطعنامهای که روز دوشنبه صادر میشود، هشدار خواهند داد که حمله اسرائیل به قطر و دیگر «اقدامات خصمانه» این رژیم، همزیستی و تلاشها برای عادیسازی روابط در منطقه را تهدید میکند.
بخشی از پیشنویس قطعنامه که این خبرگزاری اعلام کرد آن را دیده، میگوید: «حمله وحشیانه اسرائیل به قطر و ادامه اقدامات خصمانه این رژیم از جمله نسلکشی، پاکسازی قومی، گرسنگی دادن، محاصره و فعالیتهای شهرکسازی و سیاستهای توسعهطلبانه، چشمانداز صلح و همزیستی در منطقه را تهدید میکند.»
طبق این پیشنویس که توسط وزرای خارجه پیش از برگزاری نشست تهیه شده، این اقدامات «همه آنچه را که در مسیر عادیسازی روابط با اسرائیل به دست آمده، از جمله توافقهای کنونی و آتی، به خطر میاندازد.»
وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل
از سوی دیگر نخستوزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که سفر مارکو روبیو، دیپلمات ارشد آمریکا، به اسرائیل نشاندهنده استحکام روابط میان دو متحد است.
مارکو روبیو روز یکشنبه در کنار بنیامین نتانیاهو و مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در برابر دیوار ندبه در شهر اورشلیم دعا کرد.
آقای نتانیاهو پس از این دیدار گفت که این سفر نشان میدهد اتحاد اسرائیل و آمریکا «به همان اندازه محکم و پایدار است که سنگهای دیوار ندبه که هماکنون لمس کردیم».
او افزود: «در دوران روبیو و رئیسجمهور دونالد ترامپ، این اتحاد هرگز چنین مستحکم نبوده است.»
دیدارهای اصلی مارکو روبیو با مقامهای اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، روز دوشنبه برگزار خواهد شد و او سهشنبه اسرائیل را ترک خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا پیش از ترک واشینگتن به مقصد اسرائیل گفته بود که کشورش از حملات هوایی اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در قطر «خشنود نیست»، اما این اقدام جایگاه اسرائیل به عنوان متحد ایالات متحده را تغییر نخواهد داد.