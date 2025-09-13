وزیر خارجه آمریکا میگوید واشینگتن از حملات هوایی اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در قطر «خشنود نیست»، اما این اقدام جایگاه اسرائیل به عنوان متحد ایالات متحده را تغییر نخواهد داد.
مارکو روبیو روز شنبه ۲۲ شهریور پیش از ترک واشینگتن به مقصد اسرائیل به خبرنگاران گفت: «بدیهی است که ما از این موضوع خشنود نبودیم، رئیسجمهور هم خشنود نبود.»
او در عین حال تصریح کرد: «این مسئله ماهیت روابط ما با اسرائیلیها را تغییر نخواهد داد، ولی ما باید دربارهٔ آن گفتوگو کنیم، بهویژه دربارهٔ اینکه این موضوع چه تأثیری بر تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به آتشبس در غزهٔ ویران از جنگ خواهد داشت.»
حملات هوایی روز سهشنبه که نخستین حمله اسرائیل علیه قطر، متحد آمریکا در خاورمیانه بود، منطقه را تکان داده و فشار سنگینی بر تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به آتشبس در غزهٔ جنگزده وارد کرده است.
نخستوزیر قطر، حملهٔ اسرائیل به خاک کشور خود را «وحشیانه» خواند و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو شد و نخستوزیر اسرائیل را متهم کرد که با صدور دستور حمله در واقع «هر گونه امید به آزادی گروگانها را از بین برده است».
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی شامگاه جمعه با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در واشینگتن دیدار کرد.
وزیر خارجه آمریکا روز شنبه همچنین گفت: «ما باید به جلو حرکت کنیم و بفهمیم گام بعدی چیست، زیرا در نهایت، وقتی همه چیز گفته و انجام شد، هنوز گروهی به نام حماس وجود دارد، که یک گروه شرور است.»
آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی طبقهبندی کردهاند.
نتانیاهو: حذف رهبران حماس در قطر باعث آزادی گروگانها میشود
از سوی دیگر نخستوزیر اسرائیل، روز شنبه از حمله به مقر حماس در دوحه دفاع کرد و گفت که از میان برداشتن رهبران حماس که در قطر زندگی میکنند، مانع اصلی بر سر راه آزادی همه گروگانها و پایان جنگ در غزه را از بین خواهد برد.
حماس اعلام کرد پنج نفر از اعضایش، از جمله پسر خلیلالحیه، یکی از رهبران تبعیدی غزه، در این حمله کشته شدهاند، اما رهبران ارشد و اعضای تیم مذاکرهکنندهاش جان سالم به در بردند. قطر نیز گفت که یکی از نیروهای امنیت داخلیاش در این حمله کشته شده است.
بنیامین نتانیاهو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رهبران تروریست حماس که در قطر زندگی میکنند، به مردم غزه اهمیتی نمیدهند. آنها همه تلاشها برای آتشبس را مسدود کردند تا جنگ را بیپایان ادامه دهند.»
در واکنش به این موضعگیری، اصلیترین گروه اسرائیلی که برای آزادی گروگانهای نگهداریشده در غزه فعالیت میکند، اعلام کرد بنیامین نتانیاهو بزرگترین مانع در راه آزادی گروگانهاست.
«انجمن خانوادههای گروگانها و مفقودان» در بیانیهای با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به نشست اعضای حماس در قطر گفت: «عملیات هدفمند در قطر ثابت کرد که تنها یک مانع در راه بازگشت گروگانها و پایان جنگ وجود دارد: نخستوزیر نتانیاهو.»
این انجمن افزود: «هر بار که توافقی نزدیک میشود، نتانیاهو آن را خراب میکند.»
نیروهای حماس و متحدانش در حمله ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به اسرائیل، ۲۵۱ نفر را ربودند. از این میان، ۴۷ نفر هنوز در غزه نگهداری میشوند که به گفته ارتش، ۲۵ نفر از آنها کشته شدهاند.
هزاران اسرائیلی عصر شنبه در تلآویو تجمع کردند و از دولت خواستند جنگ را پایان دهد و برای بازگرداندن گروگانها به توافق برسد.