شورای امنیت سازمان ملل حملهٔ اخیر به قطر را محکوم کرد اما نامی از اسرائیل نبرد

شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۰ شهریور حملهٔ اخیر به دوحه، پایتخت قطر، را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر ۱۵ عضو، از جمله متحد اسرائیل، ایالات متحده، قرار گرفت، نامی از اسرائیل نبرد.

در این بیانیه که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده بود، آمده است: «اعضای شورا بر اهمیت کاهش تنش تأکید، و همبستگی خود را با قطر ابراز کردند. آن‌ها حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کردند».

در این بیانیه آمده است: «اعضای شورا تأکید کردند که آزادی گروگان‌ها، از جمله آن‌هایی که توسط حماس کشته شده‌اند، و پایان دادن به جنگ و رنج در غزه باید اولویت اصلی ما باشد».

ارتش اسرائیل روز ۱۸ شهریور به رهبران گروه افراطی حماس در پایتخت قطر حمله کرد. این گروه در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد.

رهبران حماس در حالی هدف قرار گرفتند که در حال بررسی پیشنهاد آتش‌بس ایالات متحده بودند. در جریان این حمله، حداقل پنج عضو رده پایین حماس و یک عضو نیروهای امنیتی قطر کشته شدند.

حمله به قطر در حالی صورت گرفت که این کشور حاشیهٔ خلیج فارس در دو سالی که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد نقش بی‌طرف داشته و تلاش کرده است که با میانجی‌گری به جنگ پایان دهد.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در اظهاراتی خواستار «واکنش عربی، اسلامی و بین‌المللی برای مقابله با تجاوز» و جلوگیری از «اقدامات مجرمانه» اسرائیل شد.

شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، نیز به قطر پرواز کرد و امیر این کشور را در آغوش گرفت.

شیخ محمد گفت حملهٔ اسرائیل به قطر «تمام قوانین و هنجارهای بین‌المللی» را نقض کرد.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، این حمله را «ترور دولتی» نامید و با نام بردن از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، او را به «وحشیگری» متهم کرد.

او همچنین آیندهٔ تلاش‌های میانجی‌گری قطر را زیر سوال برد و گفت که پس از این حمله، هیچ چیز «معتبری» در مذاکرات فعلی وجود ندارد.

در همین حال، نتانیاهو تهدید کرد که اگر قطر همچنان به میزبانی حماس در نقش میانجی منطقه‌ای ادامه دهد، کاری که سال‌هاست با اطلاع و حمایت کامل ایالات متحده انجام داده است، دوباره به این کشور حمله خواهد کرد.

او روز چهارشنبه گفت: «من به قطر و همه کشورهایی که به تروریست‌ها پناه می‌دهند می‌گویم، یا آن‌ها را اخراج کنید یا آن‌ها را به دست عدالت بسپارید. زیرا اگر این کار را نکنید، ما این کار را خواهیم کرد».

وزارت خارجه امارات متحده عربی روز پنجشنبه این اظهارات را محکوم و در بیانیه‌ای اعلام کرد که تجاوز به هر یک از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، یک بلوک شش کشوری که شامل امارات متحده عربی و قطر می‌شود، «حمله‌ به چارچوب امنیتی جمعی این شورا» محسوب می‌شود.