محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان حمله اسرائیل به خاک کشور خود را «وحشیانه» خواند و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو شد.

آل ثانی که وزیر خارجه قطر نیز هست و عملا رهبری میانجی‌گری برای پایان جنگ در غزه را بر عهده داشته همچنین نخست وزیر اسرائیل را متهم کرد که با صدور دستور حمله در واقع «هر گونه امید به آزادی گروگان‌ها را از بین برده است».

ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور به رهبری گروه افراطی حماس در شهر دوحه، پایتخت قطر، حمله کرد. گفته می شود که در این حمله شش عضو حماس کشته شدند، اما هنوز مشخص نیست که آیا اهداف اصلی اسرائیل یعنی رهبران گروه کشته شده‌اند یا خیر.

این در حالی است که قطر در دو سالی که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد نقش بی‌طرف داشته و تلاش کرده است که با میانجی‌گری به جنگ پایان دهد. روز سه‌شنبه گذشته همزمان با حمله اسرائیل نیز اعلام شده بود که تیم رهبری حماس در حال رایزنی درباره پیشنهاد آتش‌بس است.

آمریکا و اتحادیه اروپا همچون اسرائیل حماس را به عنوان سازمان تروریستی طبقه‌بندی کرده‌اند.

حمله اسرائیل تقریبا از همه طرف محکوم شده است، حتی از طرف کشورهای اروپایی حامی اسرائیل چون آلمان و بریتانیا؛ همزمان در خبرها آمده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل از این اقدام ابراز ناخشنودی کرده است.

نخست وزیر قطر نیز در مصاحبه خود با شبکه سی‌ان‌ان که روز چهارشنبه، ۱۹ شهریور، منتشر شد تا آنجا پیش می‌رود که حمله اسرائیل را «ترور حکومتی» می‌خواند و خواستار پاسخی جمعی به این اقدام دولت نتانیاهو می‌شود.

او تأکید می‌کند که نتانیاهو «لازم است که دادگاهی شود». قطر در ساعات اولیه «حمله بزدلانه اسرائیل» به مقر سیاسی حماس در پایتخت این کشور را محکوم کرده و ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، این اقدام را «نقض آشکار تمامی قوانین و هنجارهای بین‌المللی» توصیف کرده بود.

در مقابل بنیامین نتانیاهو که از حمایت وزرای تندروی کابینه خود برخوردار است تمام انتقادات داخلی و بین‌المللی را رد کرده و حتی در یک پیام ویدئویی هشدار داد که چه قطر و چه هر کشور دیگری به اعضای حماس پناه بدهد با پاسخ محکم اسرائیل روبه‌رو خواهد شد.

این در حالی است که بنا به گزارش‌ها دوحه در پاسخ به درخواست آمریکا به ماندن حماس در خاک خود رضایت داده است تا دسترسی به آنها برای مذاکره میسر باشد.

آل ثانی در مصاحبه خود تأکید می‌کند که قطر قرار است در نقش خود به عنوان میانجی و در «همه چیز» بازنگری کند.

او همچنین اشاره می‌کند که صبح روز حمله با خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی دیدار داشته و آتش‌بس و صلح تنها نقطه امید آنها به آزادی عزیزان‌شان است.

بسیاری از مردم اسرائیل همراه با خانواده‌های گروگان‌های گروه افراطی حماس معتقدند که بنیامین نتانیاهو تنها برای بقای خود به جنگ ادامه می‌دهد.

آن‌ها می‌گویند که ادامهٔ جنگ در غزه تنها به کشتن باقی‌مانده گروگان‌ها خواهد انجامید. بر اساس گزارش‌ها، هنوز ۴۸ گروگان در غزه نگهداری می‌شوند که حدود ۲۰ نفر از آن‌ها زنده‌اند.

در مقابل دولت بنیامین نتانیاهو اصرار دارد که شهر غزه سنگر و پایگاه گروه حماس است و برای نابودی کامل این گروه غزه باید به تصرف کامل درآید.