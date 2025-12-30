کاتس: تحویل سامانه لیزری به ارتش اسرائیل حاوی پیامی روشن به تهران است

ییسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم تحویل سامانه رهگیری لیزری عملیاتی موسوم به «پرتو آهنین» به ارتش این کشور، گفت که این اقدام، حاوی پیامی روشن به دشمنان اسرائیل است که در «تهران، بیروت و صنعا طنینانداز میشود.»
دوشنبه ۸ دی، وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که نخستین سامانه رهگیری لیزری عملیاتی، در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفت.
مراسم رسمی این رویداد در همان روز، با حضور ییسرائیل کاتس وزیر دفاع، فرماندهان بلندپایه ارتش و مسئولان صنایع دفاعی اسرائیل، در محل شرکت اسرائیلی فناوری و تولید جنگافزار «رافائل» برگزار شد.
در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است که سامانۀ پرتو آهنین، راکتها، گلولههای خمپاره و پهپادها را در طول آزمایشهای گسترده رهگیری کرده است.
بنا بر این بیانیه، این سامانه در کنار سامانههای گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان در آرایۀ دفاع هوایی چندلایه اسرائیل ادغام خواهد شد.
ییسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش این کشور گفت که این رویداد، پیامی روشن به دشمنان دور و نزدیک اسرائیل است: «این دستاورد قوانین بازی را تغییر میدهد و پیام روشنی به دشمنان دور و نزدیک ماست: ما را آزمایش نکنید. همانطور که ما در دفاع قوی هستیم، در حمله نیز قوی هستیم. این پیام در تهران، صنعا و بیروت، طنینانداز میشود.»
آقای کاتس در مراسم روز دوشنبه، با «تاریخی» خواندن رویداد تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش اسرائیل گفت: «امروز اولین بار است که در جهان، یک سیستم رهگیری لیزری پرقدرت به بلوغ عملیاتی رسیده و با موفقیت رهگیریهای متعددی را در آزمایشهایی که سناریوهای جنگی واقعی را شبیهسازی میکند، انجام داده است.»
وزارت دفاع اسرائیل، میگوید که سامانه پرتو آهنین، «با تکیه بر منبع پیشرفته لیزر و یک سیستم هدایت الکترواپتیکی»، عمل کرده و امکان رهگیری اهداف مختلف با کارایی بالا را فراهم میکند.
وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه خود، چند بار به جنبه اقتصادی سامانه پرتو آهنین اشاره کرده و گفت: «مزیت اصلی این سامانه، هزینه بسیار پایین آن در هر رهگیری در مقایسه با سامانههای دیگر است.»
تحویل سامانه دفاعی جدید به ارتش اسرائیل، پس از حدود دو سالِ پرتنش در منطقه صورت میگیرد؛ تنشهایی که با حمله روز ۱۵ مهر سال ۱۴۰۲ گروه افراطی حماس به شهرها و شهرکهای اسرائیل آغاز و باعث آغاز جنگی حدود دو ساله در نوار غزه شد.
جنگ اما به غزه محدود نشد، حزبالله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته میشود نیز وارد این جنگ شد و سال گذشته لبنان شاهد جنگی فراگیر بود.
در این میان، حوثیهای یمن که آنها نیز از پشتیبانی تهران برخوردارند اقدام به شلیک گاه و بیگاه موشک و پهپاد به سوی اسرائیل کردند؛ گروهی که در فهرست تروریسم آمریکا قرار دارد.
اینها علاوه میشود بر جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، جنگی هوایی و موشکی که با حمله روز ۲۳ خرداد اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد.
در جنگهای دو سال گذشته، اگر چه اسرائیل دست بالا را داشت و موفق شد ضربات سختی به حماس، حزبالله، حوثیها و همچنین ایران بزند، اما ضربههای نیز، بهویژه در جنگ با ایران، متحمل شد.
موشکهای شلیکشده توسط سپاه پاسداران چندین بار موفق شدند بر سامانه گنبد آهنین غلبه کرده و مراکزی را در اسرائیل هدف قرار دهند.
اسرائیل آمار تلفات خود در جنگ ۱۲ روزه را ۲۹ کشته و بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ زخمی اعلام کرده است.