ارتش اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور اعلام کرد رهبری ارشد گروه افراطی حماس را هدف قرار داده است. قطر و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند این حمله در شهر دوحه انجام شده است.

تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، برخاستن دود از منطقه «کتارا» در دوحه، پایتخت قطر، را نشان می‌دهند.

ساعتی بعد قطر آنچه را «حمله بزدلانه اسرائیل» به مقر سیاسی حماس در پایتخت این کشور خواند، محکوم کرد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، این اقدام را «نقض آشکار تمامی قوانین و هنجارهای بین‌المللی» توصیف کرد.

او خبر داد حمله اسرائیل به منطقه‌ای مسکونی که محل اقامت چندین تن از اعضای دفتر سیاسی حماس است، انجام شد.

در اطلاعیه ارتش اسرائیل که در حساب شبکه ایکس آن منتشر شده است، اشاره‌ای به محل حمله نشده ولی آمده است که پیش از حمله «اقداماتی برای کاهش آسیب به افراد غیر درگیر» انجام شد.

«استفاده از مهمات دقیق و اطلاعات تکمیلی» از جمله این اقدامات ذکر شده است.

از سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی در گفت‌وگو با اسوشیتدپرس تأیید کرد که رهبران حماس در قطر هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. شبکه کان اسرائیل نیز تأیید کرد که علیه رهبران حماس مستقر در دوحه اقدام شده است. گیلی کوهن، گزارشگر امور سیاسی شبکه کان، گفت مقامات اسرائیلی به او گفتند این کشور امروز حمله‌ای در دوحه انجام داده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه خود گفته است افرادی که در این حمله هدف قرار گرفتند، سال‌ها گروه حماس را هدایت می‌کردند و به شکل مستقیم مسئول اجرای حمله ۷ اکتبر دو سال پیش به خاک اسرائیل بودند.

آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی طبقه‌بندی کرده‌اند.

منابع نزدیک به حماس جداگانه به خبرگزاری فرانسه و شبکه العربیه گفتند که مذاکره‌کنندگان ارشد این گروه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفتند.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل ساعتی بعد از این حمله در بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات به شکل «مستقل» انجام شده است. این بیانیه می‌گوید: «اسرائیل مبتکر اقدام علیه سران ترور بود، آن را عملی کرد و مسئولیت کامل آن را برعهده می‌گیرد».

اشاره این بیانیه به اقدام «مستقل» ظاهرا تأکیدی بر عدم دخالت آمریکا در این رویداد است.

پایگاه نظامی العدید در قطر محل استقرار نیروها و تجهیزات ایالات متحده است.

ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در روزهای گذشته گفته بود نوبت رسیدگی به رهبری حماس در خارج از اراضی فلسطینی رسیده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، جمعه گذشته به کانال تلگرامی «ابوعلی اکسپرس» گفت «به زودی غافلگیری‌هایی داریم» اما توضیح بیشتری نداده بود.

رهبری حماس در قطر در آغاز این هفته در هتل ریتزکارلتون دوحه با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرده بود.

اسرائیل با قطر روابط دیپلماتیک رسمی ندارد اما مقامات ارشد اسرائیل در یک دهه گذشته بارها با مقام‌های ارشد قطر، عمدتا بر سر مسائل مربوط به حماس و فلسطینیان، دیدار کرده‌اند. قطر در کنار مصر و ایالات متحده از میانجی‌های اصلی میان اسرائیل و حماس در مذاکرات مربوط به آتش‌بس در جنگ غزه به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، دوحه مناسبات نزدیکی با واشینگتن دارد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سفر اخیر خود به منطقه از قطر دیدار کرد.

ساعتی بعد از این حمله، سفارت ایالات متحده در دوحه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به شهروندان آمریکایی توصیه می‌شود در محل خود بمانند و برای دریافت آخرین به‌روزرسانی‌ها حساب‌های شبکه‌های اجتماعی سفارت آمریکا در دوحه را دنبال کنند.»

ایران که از حامیان اصلی حماس محسوب می‌شود، این حمله را «نقض فاحش تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی، تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر و حمله به مذاکره‌کنندگان فلسطینی» خواند و محکوم کرد.

اسرائیل هدف قرار دادن رهبری حماس در خارج را در میانه مرداد پارسال با کشتن اسماعیل هنیه، رئیس وقت دفتر سیاسی حماس، هنگام سفر او به تهران آغاز کرد. اسرائیل در ماه‌های بعد محمد ضیف و ده‌ها نفر دیگر از کادر اصلی داخلی حماس را در ترورهای هدفمند کشت.

حذف یحیی سنوار، رهبر ارشد داخلی حماس در غزه، در اواخر سال گذشته، رویدادی اتفاقی اما نتیجه عملیات پیاپی ارتش اسرائیل در این باریکه بود.

این حمله در حالی رخ داد که اسرائیل حملات مرگبار خود به شهر غزه، بزرگ‌ترین مرکز شهری سرزمین فلسطینی، را شدت بخشیده بود. یک روز پیش‌تر نیز در تیراندازی مرگبار در شهر اورشلیم دست‌کم شش تن کشته شدند. شاخه نظامی گروه حماس روز سه‌شنبه مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.