ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در غزه با «قدرت بیشتری» عمل خواهد کرد و از ساکنان شهر غزه خواست فوراً از مسیر ساحلی الرشید تخلیه کنند.

این هشدار در ادامه تهدیدهای نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو برای وادار کردن غیرنظامیان به ترک بزرگ‌ترین شهر نوار غزه صادر شد.

هم‌زمان با این پیام، فضای سیاسی و امنیتی اسرائیل پس از حمله مرگبار مسلحانه در اورشلیم که به کشته شدن شش نفر انجامید، به شدت ملتهب است.

نتانیاهو در محل حادثه گفت اسرائیل درگیر «جنگی تمام‌عیار با تروریسم» است و وعده داد عملیات نظامی در کرانه باختری گسترش یابد.

وزیر دفاع اسرائیل نیز از پیامدهای «شدید و گسترده» برای فلسطینی‌ها خبر داد و اعلام کرد که «عملیات ضدتروریستی» از اردوگاه‌های شمال کرانه باختری به مناطق دیگر هم کشیده خواهد شد. نیروهای اسرائیلی همزمان روستاهای اطراف رام‌الله را محاصره کرده‌اند.

رهبران سیاسی اسرائیل بر ادامه نبرد در غزه و جلوگیری از تشکیل کشور فلسطینی تأکید دارند.

یک روز پس از کشته شدن ۶ شهروند اسرائیل در حمله مسلحانه در شهر اورشلیم که عاملان آن دو مرد فلسطینی از اهالی کرانه باختری بودند، ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل مناطقی از کرانه باختری را محاصره کرده و رهبران اسرائیلی قول انتقام دادند.

هم‌زمان، در پی کشته شدن ۴ نظامی اسرائیل در شهر غزه و هشدار نخست‌وزیر اسرائیل به ساکنان این شهر که تخلیه شوند، ارتش اسرائیل نیز روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور هشدار تخلیه را تکرار و اعلام کرد با «قدرت بیشتری» در شهر غزه اقدام خواهد کرد.

هشدارهای اسرائیل در مورد انجام عملیات در کرانه باختری و تشدید عملیات در شهر غزه در حالی است که گزارش‌های منطقه حاکی از حملات تازه اسرائیل به شهر حمص در سوریه و همچنین کشتن چند شبه‌نظامی گروه حزب‌الله در لبنان است.

منابع فلسطینی در کرانه باختری گزارش دادند، در عملیات ارتش اسرائیل در شهر جنین در شمال کرانه باختری، در شامگاه دوشنبه، ۱۷ شهریور، دو نوجوان فلسطینی کشته شدند.

رسانه‌های اسرائیل نیز از ورود نیروهای نظامی و امنیتی به روستاهایی در کرانه باختری خبر دادند که دو عامل حمله مسلحانه روز دوشنبه در شهر اورشلیم/بیت‌المقدس از اهالی آن‌ها بودند. این نیروها در دهکده‌های قطنه و القبیبه در حومه اورشلیم به «تفتیش خانه به خانه» پرداخته و پدر یکی از مهاجمان را که دانشجوی دانشگاه فلسطینی بیرزیت بوده، بازداشت کرده‌اند.

دو مرد فلسطینی که با اسامی محمد طه و مثنی عمرو معرفی شدند، روز دوشنبه با یک اسلحه دست‌ساز و همچنین یک کلت کمری وارد یک اتوبوس مملو از مسافر در جاده منطقه راموت به اورشلیم شدند و با شلیک گلوله ۶ نفر از مسافران را کشتند و ۱۲ نفر دیگر را زخمی کردند. ایستگاهی که اتوبوس از آن حرکت کرده بود، یکی از پررفت و آمدترین تقاطع‌های اطراف شهر اورشلیم است.

دو مهاجم مسلح توسط یک سرباز و یک مرد مسلح دیگر در محل کشته شدند.

این نخستین حمله از این نوع در دو سال گذشته در اورشلیم بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با حضور در محل حادثه گفت کشورش جنگی پرقدرت را علیه «تروریسم» در تمامی جبهه‌ها اداره می‌کند و در حال حاضر در تعقیب و محاصره روستاهایی است که «تروریست‌ها» از آن‌ها آمده‌اند.

نتانیاهو گفت سازمان امنیت داخلی اسرائیل از آغاز سال جاری میلادی بیش از یک هزار توطئه حمله را پیش از وقوع آن خنثی کرد اما عملیات دو مهاجم در اورشلیم را شناسایی نکرده بود.

ییسرائل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «عملیات ضد تروریستی» که در سال‌های اخیر بر اردوگاه‌های شمال کرانه باختری متمرکز بود، از این به بعد در سایر مناطق کرانه باختری گسترش خواهد یافت.

بتسال‌ئل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» گفت نظر به ترور صورت گرفته در اورشلیم، مناطقی از کرانه باختری که عاملان حمله از آن آمده‌اند، باید مانند غزه مجازات شوند.

گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، با اشاره به برنامه ده‌ها کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در هفته‌های آینده، گفت حادثه ترور اورشلیم بار دیگر نشان می‌دهد که چرا باید مانع از تشکیل کشور فلسطین شد.

منابع پزشکی فلسطینی در کرانه باختری اعلام کردند در تیراندازی‌های ارتش اسرائیل در شامگاه دوشنبه در شهر جنین در کرانه باختری دو نوجوان ۱۴ ساله کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت وابسته به تشکیلات خودگردانی اعلام کرد یکی از کشته‌ها در تیراندازی نظامیان اسرائیل جان داده و یک نوجوان دیگر بر اثر ترکش آتشباری‌ها در اردوگاه جنین کشته شد.

به گزارش منابع فلسطینی شمار فلسطینیان کشته شده در شهر جنین در کمتر از ۹ ماه گذشته به ۴۷ نفر رسیده است. وزارت بهداشت تشکیلات خودگردانی اعلام کرد از آغاز جنگ غزه، دست‌کم یک هزار و ۲۰ فلسطینی در کرانه باختری نیز کشته شده‌اند.

تهدیدها علیه غزه

آویخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، بامداد سه‌شنبه، ۱۸ شهریور، در پیامی در شبکه ایکس خطاب به ساکنین شهر غزه نوشت «نیروهای دفاعی مصمم به شکست حماس هستند و با قدرت بیشتری در منطقه شهر غزه اقدام خواهند کرد».

او از مردم غزه که هنوز در این شهر هستند، خواست «فوراً از طریق جاده الرشید آن‌جا را تخلیه کنند».

بنیامین نتانیاهو نیز دوشنبه هشدار داده بود که مردم غزه سریعاً این شهر را ترک کنند. او گفته بود که ارتش در روزهای اخیر ۵۰ برج در شهر غزه را که «پوشش برای عملیات تروریستی حماس» بوده منهدم کرده و اقدامات بیشتر در راه است.

وزیر دفاع اسرائیل نیز از «طوفان سهمگینی» که برای غزه در حال وزیدن است، خبر داد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد ۴ نفر از نظامیان آن، که یکی از آن‌ها فرمانده یک گروه بوده، بامداد دوشنبه در شهر غزه کشته شدند.

این در حالی است که ارتش هزاران نیروی ذخیره خود را برای گسترش عملیات تسلط بر شهر غزه، در این مناطق مستقر کرده و نیروهای کادر ارتش را برای چند روز به خانه فرستاده تا تمدید قوا کنند.

گسترش عملیات برنامه‌ریزی‌شده ارتش اسرائیل برای شهر غزه در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا از طرح خود برای توافق با گروه افراطی حماس خبر داده و گفته است که اسرائیل این طرح را پذیرفته است.

گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، دوشنبه تأیید کرد که کشورش با طرح مورد نظر رئیس‌جمهور ترامپ موافق است و در صورتی که عملی شود، عملیات نظامی در غزه می‌تواند متوقف شود.

حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان؛ کشته شدن ۴ نیروی حزب‌الله و یک غیرنظامی

رسانه‌های لبنان و خبرگزاری‌های جهانی خبر دادند در عملیات تازه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در شامگاه دوشنبه ۵ تن کشته شدند که ۴ تن از آن‌ها از شبه‌نظامیان گروه حزب‌الله بودند. یک مقام حزب‌الله مرگ ۴ نیروی خود را تأیید کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده که در حملات انجام شده در استان‌های هرمل و بقاع ۵ نفر نیز زخمی شدند.

آویخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، گفته بود نیروی هوایی کشورش روز دوشنبه مواضع و زیرساخت‌های حزب‌الله را که از جمله شامل یک پایگاه آموزشی نیروهای «رضوان» این سازمان بود، هدف قرار داد.

حملات اسرائیل در لبنان در شرایطی ادامه یافته که بحث خلع سلاح حزب‌الله به یک موضوع پرتنش در معادلات داخلی در لبنان تبدیل شده است. این گروه مدعی است تا زمانی که اسرائیل حملات خود را متوقف نکند و از مناطق تصرفی در جنگ اخیر عقب نرود، اسلحه خود را زمین نخواهد گذاشت.

هم‌زمان، رسانه‌های دولتی سوریه خبر دادند که جت‌های جنگی اسرائیل شامگاه دوشنبه به استان حُمص در مرکز سوریه حمله کردند. بعد از آن نیز این رسانه‌ها از هدف قرار گرفتن یک پایگاه نظامی در استان ساحلی لاذقیه در سوریه خبر دادند. ارتش اسرائیل درباره حملات تازه‌منتسب به این کشور در سوریه سکوت کرده است.

این در حالی است که به گزارش شبکه کان اسرائیل، قرار است در روزهای آینده وزیر راهبردی اسرائیل دیدار دیگری با وزیر خارجه سوریه در خصوص توافق امنیتی بین دو کشور انجام دهد.

به گفته شبکه کان، آمریکا به عنوان میانجی‌گر در این مذاکرات مستقیم، خواهان آن است که چنین توافقی زودتر نهایی شود.

تعهد ۱۸۰۰ هنرمند هالیوودی به تحریم سینمای اسرائیل

یک‌هزار و ۸۰۰ بازیگر و فیلمساز هالیوود در نامه‌ای سرگشاده اسرائیل را به «نسل‌کشی در غزه» متهم کرده و متعهد شدند با نهادهای سینمایی اسرائیل همکاری نکنند.

آن‌ها اعلام کردند در فیلم‌ها یا جشنواره‌هایی مانند جشنواره سالانه فیلم اورشلیم و «دوک‌آویو» که به گفته‌شان در این روند دخیل هستند، شرکت نخواهند کرد.

این نامه با الهام از تحریم‌های فرهنگی علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نوشته شده است. اسرائیل این اتهام را رد کرده و می‌گوید هدفش مبارزه با گروه افراطی حماس است نه مردم غزه.

ادامه تنش در روابط اسرائیل با اسپانیا

اسپانیا در پی تنش با اسرائیل بر سر جنگ غزه و به رسمیت شناختن کشور فلسطین، سفیر خود را «برای مشورت» از تل‌آویو فراخواند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر خارجه اسرائیل نخست‌وزیر اسپانیا را به «یهودستیزی» متهم و ورود دو وزیر چپگرای دولت مادرید، از جمله یک وزیر فلسطینی‌تبار، را ممنوع کرد.

اسپانیا همچنین از تحریم تسلیحاتی اسرائیل و محدودیت فعالیت این کشور در بنادر خود خبر داده است.

روابط اسرائیل با چند کشور اروپایی دیگر نیز به‌دلیل جنگ غزه متشنج شده و احتمال می‌رود با نزدیک شدن نشست مجمع عمومی سازمان ملل، تنش‌ها افزایش یابد.