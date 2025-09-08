تیراندازی دو مهاجم ناشناس در شهر بیتالمقدس شرقی پنج کشته و چندین زخمی و مجروح بر جا گذاشت.
خبرها حاکی از آن است که در پی این حمله که پیش از ظهر روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه، به وقت محلی رخ داد، دو فرد مهاجم به دست نیروهای امنیتی اسرائیل در همان صحنه تیراندازی کشته شدهاند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، پلیس اسرائیل از دو فرد مهاجم به عنوان «تروریست» نام برده است.
با این حال هنوز از هویت این افراد و انگیزه آنها برای این حمله خبری منتشر نشده است.
گروه افراطی حماس هم که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا همچون اسرائیل گروه تروریستی تلقی میشود ساعتی بعد این دو نفر را به عنوان «جنگجوی مقاومت» ستود، اما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از نیروهای امدادی اسرائیل گزارش داد که این حمله که در تقاطع چند خیابان در بیتالمقدس شرقی رخ داده پنج کشته بر جا گذاشته است.
بر اساس بیانیه نیروهای امدادی این کشور، «یک مرد حدودا ۵۰ ساله و سه مرد حدودا ۳۰ ساله» قربانی این حمله بودهاند.
همزمان روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که این تیراندازی «دستکم ۱۵» زخمی نیز بر جا گذاشته است. دستکم پنج نفر به بیمارستان منتقل شدهاند.
این تیراندازی در زمانی در اسرائیل رخ داده است که همزمان با ادامه جنگ غزه وضع سیاسی و اجتماعی در کشور هم با تنش همراه است.
بسیاری از مردم اسرائیل همراه با خانوادههای گروگانهای گروه افراطی حماس معتقدند که بنیامین نتانیاهو تنها برای بقای خود به جنگ ادامه میدهد.
آنها میگویند که ادامه جنگ در غزه تنها به کشتن باقیمانده گروگانها خواهد انجامید. بر اساس گزارشها، هنوز ۴۸ گروگان در غزه نگهداری میشوند که حدود ۲۰ نفر از آنها زندهاند.
در مقابل دولت بنیامین نتانیاهو اصرار دارد که شهر غزه سنگر و پایگاه گروه حماس است و برای نابودی کامل این گروه غزه باید به تصرف کامل درآید.
سازمان ملل هشدار داده ادامه این عملیات میتواند به «فاجعهای گستردهتر» برای حدود یک میلیون نفر ساکن باقیمانده در غزه منجر شود.
همزمان یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، اعلام کرده است که تنها در دو هفته گذشته بیش از هفتهزار کودک زیر پنج سال در نوار غزه به دلیل سوءتغذیه حاد در برنامههای بهبودی در درمانگاههای ادارهشده توسط یونیسف ثبتنام شدهاند.