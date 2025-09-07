«آخرین هشدار» ترامپ به حماس: شرایط جدید توافق با اسرائیل را بپذیرید

رئیس‌جمهور ایالات متحده آنچه را «آخرین هشدار» خود به حماس خواند، صادر کرد و از این گروه افراطی خواست تا با توافق آزادی گروگان‌ها از غزه موافقت کند.

دونالد ترامپ روز یکشنبه ۱۶ شهریور در پستی در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، نوشت: «اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند. وقت آن است که حماس هم بپذیرد. من درباره پیامدهای نپذیرفتن، به حماس هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است، هشدار دیگری در کار نخواهد بود!»

او هفته گذشته درباره تداوم جنگ غزه گفت اسرائیل ممکن است در این جنگ پیروز شود اما در افکار عمومی پیروز نیست و این، به اسرائیل آسیب می‌زند. آقای ترامپ خواستار آن شده بود که این کشور برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه به وجهه خود به جنگ غزه پایان دهد.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل روز شنبه گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا طرح جدیدی برای آتش‌بس به حماس پیشنهاد کرده است.

طبق این توافق، حماس باید در روز نخست آتش‌بس همه ۴۸ گروگان باقی‌مانده را آزاد کند و در مقابل، هزاران زندانی فلسطینی در اسرائیل آزاد شوند و در طول آتش‌بس مذاکراتی برای پایان جنگ در غزه آغاز شود.

یک مقام اسرائیلی نیز گفت که اسرائیل «به طور جدی» در حال بررسی پیشنهاد ترامپ است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

رئیس‌جمهور آمریکا اوایل ماه مارس و پس از دیدار با هشت گروگان آزادشده در کاخ سفید هشدار مشابهی به حماس داد و از این گروه خواست تا فوراً همه گروگان‌های باقی‌مانده را آزاد کرده و اجساد گروگان‌های کشته‌شده را تحویل دهد و تهدید کرد: «اگر نه، کارتان تمام است.»

در جریان حمله حماس و متحدانش به اسرائیل در ۱۵ مهر ۱۴۰۲، شبه‌نظامیان فلسطینی علاوه بر کشتن ۱۲۰۰ نفر، ۲۵۱ گروگان گرفتند که هنوز تصور می‌شود ۴۷ نفرشان در غزه باشند.

ارتش اسرائیل می‌گوید ۲۵ نفر از آنها کشته شده‌اند و اسرائیل به دنبال بازگرداندن اجساد آنهاست.

ترامپ روز جمعه نیز گفت که ایالات متحده «بسیار عمیقاً در حال مذاکره با حماس» است و در عین حال اشاره کرد که ممکن است گروگان‌های بیشتری در غزه کشته شده باشند.

او دربارهٔ گروگان‌های در دست حماس گفت: «ما گفتیم همه را همین حالا آزاد کنید، همه را آزاد کنید، و اتفاقات بسیار بهتری برایتان رخ خواهد داد.»

او هشدار داد اگر این کار انجام نشود، «اوضاع بسیار وخیم خواهد شد.»

از سوی دیگر، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، دولت بنیامین نتانیاهو را به کارشکنی در تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ غزه متهم کرد.

پایگاه خبری تایمز اسرائیل خبر داد که او در نشست گروه پارلمانی حزب «یش عتید» (حزب آینده) که رهبری آن را بر عهده دارد، در تل‌آویو گفت: «یک توافق گروگان‌ها روی میز است. این توافق می‌تواند انجام شود، باید انجام شود.»

این در حالی است که ارتش اسرائیل در ادامه تلاش برای تسلط بر شهر غزه، روز یکشنبه یک برج مسکونی در این شهر غزه را بمباران کرد. این سومین برج غزه بود که در سه روز گذشته هدف قرار گرفت.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد ارتش در حال «گسترش» حمله خود به مرکز اصلی شهری نوار غزه است.

طی روزهای گذشته منابع محلی از کشته شدن ده‌ها نفر از جمله غیرنظامیان در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌های انسانی بر اثر حملات اسرائیل خبر داده‌اند.



یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، نیز روز یکشنبه اعلام کرد که تنها در دو هفته گذشته بیش از هفت‌هزار کودک زیر پنج سال در نوار غزه به دلیل سوء‌تغذیه حاد در برنامه‌های بهبودی در درمانگاه‌های اداره‌شده توسط یونیسف ثبت‌نام شده‌اند.

سازمان ملل هشدار داده ادامه این عملیات می‌تواند به «فاجعه‌ای گسترده‌تر» برای حدود یک میلیون نفر ساکن باقی‌مانده در غزه منجر شود.