صدور حکم تخلیه شهر غزه؛ اتحادیه عرب «اقدامات خصمانه» اسرائیل را محکوم کرد

سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه، ۱۵ شهریور، به تمام ساکنان شهر غزه در شمال منطقه باریکه غزه هشدار داد که باید محدوده این شهر را ترک کنند.
همزمان در همین روز وزیر خارجه مصر در گفتوگو با خبرنگاران «داوطلبانه» توصیف کردن جابهجایی مردم غزه را «مزخرفگویی» خطاب کرد.
شهر غزه در روزهای گذشته هدف بمباران مداوم از طرف اسرائیل بوده و ارتش این کشور روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد ۴۰ درصد از شهر غزه را به تصرف خود درآورده است.
به نوشته خبرگزاری رویترز در روز شنبه، اسرائیل هماکنون نیمی از شهر غزه و ۷۵ درصد از کل منطقه باریکه غزه را در تصرف خود دارد.
سخنگوی ارتش روز پنجشنبه همچنین تأکید کرد: «ما به تخریب زیربناهای حماس ادامه خواهیم داد.... عملیات در روزهای آینده گسترش و شدت خواهد یافت.»
همین سخنگو روز شنبه، ۱۵ شهریور، تأکید کرده است که باید مردم غزه این شهر را ترک کرده و منطقهای «امن» در خان یونس بروند.
این در حالی است که ساکنانی که خبرگزاری فرانسه با آنها مصاحبه کرده گفتهاند که ماندن یا رفتن از شهر غزه برای آنها تفاوتی نمیکند و در هر حال احتمال کشته شدن آنها در حملات اسرائیل هست.
به گزارش این خبرگزاری، بسیاری از ساکنان شهر غزه پیشتر هم در ابتدای جنگ کنونی از خانه و کاشانه خود آواره شده و باز برگشتهاند و اکنون ترک دوباره خانه برای آنها آسان نیست.
در مقابل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اصرار دارد که شهر غزه همچنان «سنگر و پایگاه» گروه افراطی حماس است و تصرف کامل این شهر برای شکست دادن این گروه الزامی است.
گروه حماس که توسط آمریکا و اروپا همچون اسرائیل گروه تروریستی قلمداد میشود روز چهارشنبه، ۱۲ شهریور، بار دیگر تأکید کرده بود که از توافق آتشبس حمایت میکند. با این حال اسرائیل به اعلام آمادگی چندباره حماس پاسخ رسمی نداده و آنها را «فریبکاری رسانهای» میداند.
در همین حال اتحادیه عرب در قطعنامهای که روز جمعه، ۱۴ شهریورماه، منتشر شد تأکید کرده است که همزیستی مسالمتآمیز در منطقه خاورمیانه بدون یک دولت فلسطینی و پایان یافتن «اقدامات خصمانه» اسرائیل میسر نخواهد شد.
این قطعنامه را دو کشور عربستان سعودی و مصر پیشنهاد داده بودند و روز پنجشنبه هفته گذشته اعضای اتحادیه عرب آن را تصویب کردند.
آنها در این بیانیه همچنین «ناکامی در یافتن راه حلی عادلانه» برای مسئله مردم فلسطین را یکی دیگر از موانع عدم برقراری صلح در منطقه دانستهاند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه همچنین آمده است که تا زمانی که اسرائیل به اشغال زمینهای اعراب ادامه میدهد یا «آشکارا تهدید به اشغال زمینهای بیشتر میکند» صلح و همزیستی در خاورمیانه ممکن نخواهد بود.
بتسالئل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب تندروی «صهیونیسم مذهبی»، ماه گذشته طرح ساختوساز برای اسرائیلیها در مناطقی از کرانه باختری را ارائه کرد. خود او هدف از این طرح را «در خاک کردن ایده تشکیل کشور فلسطین» نامید.
آقای اسموتریچ که یک متحد کلیدی در ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو است، همچنین در روزهای گذشته بر الحاق کرانه باختری به اسرائیل تأکید کرده است.
جدا از این قطعنامه، امارات متحده عربی هم پیشتر جداگانه به اسرائیل هشدار داده است که الحاق کرانه باختری به خاک اسرائیل از نظر ابوظبی «خط قرمز» خواهد بود و روح پیمانهای ابراهیم را تضعیف خواهد کرد.