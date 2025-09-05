انتشار ویدئویی تازه از دو گروگان در پی پیشروی ارتش اسرائیل در شهر غزه

همزمان با پیشروی ارتش اسرائیل در شهر غزه، گروه افراطی حماس ویدئویی تازه از دو گروگان اسرائیلی همراه با این پیام منتشر کرد که «زمان رو به پایان است».

حماس که توسط آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی قلمداد می‌شود این ویدئو از گای گیلبوئا-دلال و یک گروگان دیگر را روز جمعه، ۱۴ شهریور، در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

به نوشته روزنامه جروزالم پست، خانواده گروگان دوم با انتشار نام و مشخصات او موافقت نکرده‌اند.

گای گیلبوئا-دلال در این پیام ویدئویی ضمن آن که می‌گوید باورش نمی‌شود که پس از ۲۲ ماه جنگ هنوز زنده است، تأکید می‌کند که قرار است او و باقی گروگان‌ها در خلال عملیات ارتش اسرائیل در شهر غزه بمانند.

طبق آماری که اسرائیل منتشر کرده، در حال حاضر ۲۰ گروگان زنده در دست حماس اسیرند، اما اسرائیل ۲۸ گروگان جان‌باخته نیز نزد حماس دارد. این‌ها باقی‌مانده ۲۵۰ نفری هستند که اعضای گروه حماس در روز هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ گروگان گرفتند.

در ویدئوی تازه‌منتشرشده آمده است که حماس گروگان‌ها را به همان نقطه‌ای انتقال خواهد داد که ارتش اسرائیل در آن عملیات دارد.

انجمن خانواده‌های این گروگان‌ها صبح جمعه در واکنش به انتشار این ویدئو در پیامی شدیداللحن ارتش اسرائیل را متهم کردند که از مکان دقیق گروگان‌ها اطلاعی ندارد و ادامه عملیاتش تنها می‌تواند به «قتل و ناپدید شدن همیشگی آنها در آوار نوار غزه» منجر شود.

در آستانه عملیات ارتش اسرائیل برای تسلط بر شهر غزه، ارتش روز چهارشنبه از ساکنان این شهر خواست به مناطق امن بروند. اما گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است هنوز اکثر ساکنان غزه در این شهرِ حدودا یک میلیون نفری باقی مانده‌ و تخلیه نشده‌اند.

این در حالی است که شهر غزه در روزهای گذشته هدف بمباران مداوم از طرف اسرائیل بوده و ارتش این کشور روز پنج‌شنبه اعلام کرد ۴۰ درصد از شهر غزه را به تصرف خود درآورده است.

سخنگوی ارتش روز پنج‌شنبه همچنین تأکید کرد: «ما به تخریب زیربناهای حماس ادامه خواهیم داد.... عملیات در روزهای آینده گسترش و شدت خواهد یافت.»

گروه حماس روز چهارشنبه، ۱۲ شهریور، بار دیگر تأکید کرده بود که از توافق آتش‌بس حمایت می‌کند. با این حال اسرائیل به اعلام آمادگی چندباره حماس پاسخ رسمی نداده و آن‌ها را «فریبکاری رسانه‌ای» می‌داند.

اما به نوشته تایمز اسرائیل، وزیر راهبردی اسرائیل به استیو ویتکاف گفته است که دولت نتانیاهو این پیشنهاد را هنوز رد نکرده است.

منتقدان دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، در داخل اسرائیل و خارج از این کشور بارها گفته‌اند که معتقدند نتانیاهو برای جان گروگان‌ها هیچ ارزشی قائل نیست و تنها به بقای دولت خود می‌اندیشد.