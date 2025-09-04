هشدار امارات به اسرائیل و آمریکا: الحاق کرانه باختری به اسرائیل خط قرمز ماست

امارات متحده عربی به اسرائیل هشدار داد که الحاق کرانه باختری به خاک اسرائیل از نظر ابوظبی «خط قرمز» خواهد بود و روح پیمان‌های ابراهیم را تضعیف خواهد کرد.

امارات روز چهارشنبه، ۱۲ شهریورماه، همزمان به کاخ سفید نیز اعلام کرد که الحاق احتمالی زمین‌های کرانه باختری به اسرائیل به پیمان‌های ابراهیم لطمه زده و امید دونالد ترامپ برای گسترش این توافق‌ها را تضعیف خواهد کرد.

امارات در دولت نخست دونالد ترامپ یکی از چهار کشوری بود که بر اساس پیمان‌های صلح ابراهیم دست به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل زد.

هشدار امارات پس از آن داده شد که بتسال‌ئل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب تندروی «صهیونیسم مذهبی»، ماه گذشته طرح ساخت‌وساز برای اسرائیلی‌ها در مناطقی از کرانه باختری را ارائه کرد. خود او هدف از این طرح را «در خاک کردن ایده تشکیل کشور فلسطین» نامید.

آقای اسموتریچ که یک متحد کلیدی در ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو است، همچنین در روزهای گذشته بر الحاق کرانه باختری به اسرائیل تأکید کرده است.

لنا نصیبه، یک دیپلمات ارشد دولت امارات متحده عربی، روز چهارشنبه به رویترز گفت کشورش توافق‌های صلح ابراهیم را «راهی برای ادامه حمایت از مردم فلسطین و آرمان مشروع آن‌ها برای داشتن یک کشور مستقل» می‌دانست.

خانم نصیبه گفت امارات از اسرائیل می‌خواهد به این طرح‌ها پایان دهد و افراط‌گرایان نباید اجازه یابند که مسیر منطقه را تعیین کنند.

این دیپلمات اماراتی افزود برای کشورش الحاق کرانه باختری به اسرائیل «خط قرمز» خواهد بود. او تهدید صریحی در مورد احتمال قطع رابطه با اسرائیل بیان نکرد.

وب‌سایت اکسیوس با استناد به دو منبع آگاه نوشت امارات پیام هشدار خود را در این زمینه چهارشنبه به آگاهی کاخ سفید رساند.

یک مقام ارشد اماراتی به اکسیوس گفت طرح‌های اسرائیل در قبال کرانه باختری «به هر آن‌چه از چشم‌انداز ادغام منطقه‌ای باقی مانده، لطمه جبران‌ناپذیر خواهد زد».

به نوشته اکسیوس، پیام امارات به کاخ سفید این است که اگر دونالد ترامپ جلو اسرائیل را نگیرد، ممکن است یکی از میراث‌های کلیدی او [ترامپ] در سیاست خارجی از بین برود.

در همین حال رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که بنیامین نتانیاهو چند نشست درباره الحاق احتمالی کرانه باختری برگزار کرده اما هنوز تصمیمی نگرفته است.

وزیرانی در دولت اسرائیل و برخی از رهبران شهرک‌های اسرائیلی‌نشین در کرانه باختری گفته‌اند این امر که فرانسه و شمار زیادی از کشورهای اروپایی درنظر دارند در نشست پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند، برای دولت اسرائیل «فرصت طلایی» فراهم کرده تا در واکنش اعتراضی خود به آن، الحاق کرانه باختری را اعلام کند.

دولت آمریکا اعلام کرده مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هفته آینده از اسرائیل دیدار خواهد کرد و پیش از آن، وزیر راهبردی اسرائیل برای دیدار و مذاکرات بیشتر با آقای روبیو و با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، به میامی می‌رود.

تشکیلات خودگردان فلسطینی با محکوم کردن طرح ساخت‌وساز اسرائیلی، اندیشه‌های مقامات اسرائیلی برای احتمال الحاق کرانه باختری را شدیدا نکوهش کرده است.

اسرائیل کرانه باختری را در جنگ «شش روزه» ۵۸ سال پیش به تسلط خود درآورد و با ساخت ده‌ها شهر و شهرک و اسکان بیش از نیم میلیون شهروند خود در آن، عملا تاکنون مانع برپایی کشور فلسطین شده است.

«جنگ تا شکست حماس» در شهر غزه شروع شده

در آستانه عملیات ارتش اسرائیل برای تسلط بر شهر غزه، ارتش روز چهارشنبه از ساکنان این شهر خواست به مناطق امن بروند. آویخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش در پیامی در شبکه ایکس نوشت منطقه ساحلی المواصی شاهد بهبود خدمات بشردوستانه شده و مراقبت‌های بهداشتی، آب و غذا در آن در دسترس مردم خواهد بود.

اما گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است هنوز اکثر ساکنان غزه در این شهرِ حدودا یک میلیون نفری باقی مانده‌ و تخلیه نشده‌اند.

ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، سه‌شنبه گفت جنگ «تا شکست حماس متوقف نخواهد شد». او در بازدید از پایگاه ناخشونیم گفت مرحله دوم از عملیات «ارابه‌های گیدئون» پیشاپیش شروع شده و تشدید و گسترش خواهد یافت.

بنیامین نتانیاهو نیز سه‌شنبه‌شب در پیامی به نیروهای ارتش گفت «مرحله تعیین‌کننده» در جنگ آغاز شده و اسرائیل «به سوی پیروزی کامل پیش می‌رود».

ده‌ها هزار تن از ۶۰ هزار نیروی ذخیره که ارتش اسرائیل آن‌ها را برای عملیات جدید فرا خوانده، یازدهم شهریور خود را به پادگان‌ها معرفی کردند.

در این میان، گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی طبقه‌بندی شده، چهارشنبه، ۱۲ شهریور، بار دیگر تأکید کرد که از توافق آتش‌بس حمایت می‌کند.

اسرائیل به اعلام آمادگی چندباره حماس پاسخ رسمی نداده و آن‌ها را «فریبکاری رسانه‌ای» می‌داند، اما به نوشته تایمز اسرائیل، وزیر راهبردی اسرائیل به استیو ویتکاف گفته است که دولت نتانیاهو این پیشنهاد را هنوز رد نکرده است.

دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت «به حماس بگویید که ۲۰ گروگان را آزاد کند و پس از آن وضع سریعا تغییر خواهد کرد و این (جنگ) تمام خواهد شد». او به ۲۰ گروگان زنده اشاره کرد. اسرائیل ۲۸ گروگان جان‌باخته نزد حماس نیز دارد.

همزمان اسرائیل اعلام کرد در عملیاتی در روز سه‌شنبه این هفته یک عضو ارشد حماس را که سه گروگان زن اسرائیلی را در دست داشت، یافته و کشته است.

گروه دفاع مدنی غزه، که زیرنظر حماس است، اعلام کرد روز چهارشنبه ۱۱۳ تن و روز سه‌شنبه دست‌کم ۸۲ تن شامل هفت کودک در غزه کشته شده‌آند. پزشکان فلسطینی گفتند برخی از این موارد در نزدیکی مراکز توزیع آب و غذا بود.

به این ترتیب شمار تلفات فلسطینی‌ها در ۲۳ ماه جنگ از ۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر فراتر رفته است. آمار وزارت بهداشت غزه وابسته به حماس میان نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل نمی‌شود.

تلفات اسرائیل در حمله زمینی علیه حماس که همگی نظامیان هستند، در این دوره ۴۶۰ تن بوده است. در حمله حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر دو سال پیش نیز حدود ۱۲۰۰ اسرائیلی کشته شدند.