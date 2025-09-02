اسرائیل ۶۰ هزار نیروی ذخیره را برای عملیات غزه فراخواند

رسانههای اسرائیل اعلام کردند ۶۰ هزار نیروی ذخیره ارتش این کشور که در روزهای گذشته برای گسترش عملیات نظامی تسلط بر شهر غزه احضاریه گرفتند، موظف شدند که روز سهشنبه، یازدهم شهریور، خود را به ارتش معرفی کنند.
همزمان، یک نهاد جهانی دیگر اسرائیل را به ارتکاب «نسلکشی» در جنگ غزه متهم کرد. بلژیک نیز اعلام کرد به کشورهایی میپیوندد که در جریان نشست پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت؛ امری که به نوشته رسانههای اسرائیل، دولت بنیامین نتانیاهو در واکنش به آن «الحاق» کرانه باختری به خاک خود را بررسی میکند.
به گزارش رسانههای اسرائیل، هزاران نفر از نیروهای ذخیره که «فرمان شماره ۸» برای انجام دوره دیگری از خدمت ذخیره در ارتش را دریافت کردند، روز سهشنبه، یازدهم شهریور راهی پادگانها و مراکز نظامی و اطلاعاتی ارتش شدند.
با این حال، کان، رسانه عمومی اسرائیل، اعلام کرد فرماندهان برخی از واحدها به این شبکه گفتهاند پاسخ مثبت زیادی از نیروهای احضارشده دریافت نکردهاند و اکثر آنها مشکلات شخصی یا مالی برای تأمین خانواده خود را عنوان کردهاند.
این گزارش حاکی است در دورهای پیشین عملیات در باریکه غزه، درصد بالاتری از نیروهای ذخیره که احضار شده بودند، به ارتش پیوستند.
در آغاز جنگ غزه گفته شده بود که ارتش توانسته صد درصد از نیروهای ذخیره را احضار کند و بسیاری از افراد دیگر نیز داوطلبانه به نیروی ذخیره پیوستند.
ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، قول داده بود که نیروهای ذخیره بیشتر از ۷۴ روز در سال خدمت نکنند. اما به گزارش کان، تصویب طرح تسلط بر شهر غزه در کابینه اسرائیل، این قول را نقض کرده است.
برخی از نیروهای ذخیره در ۲۳ ماهی که از جنگ در غزه سپری شده، گاه تا یک سال و نیم نیز در ارتش بودهاند؛ امری که به گزارش رسانههای اسرائیل، مشکلات زیادی برای خانوادههای نیروهای ذخیره، بهویژه از نظر تأمین مالی ایجاد کرده است.
والاستریت جورنال نیز سهشنبه نوشت فرماندهان یگانهای ارتش اسرائیل این بار برای اطمینان از حضور نیروهای ذخیره جهت آغاز عملیات نظامی تازه در شهر غزه با مشکل روبهرو شدهاند.
به گزارش شبکه کان، قرار است در مجموع ۱۳۰ هزار نیروی ذخیره و کادر در ۵ لشکر در عملیات برای تسلط بر شهر غزه شرکت کنند. این گزارش افزود عملیات کنترل شهر غزه در چند مرحله طول خواهد کشید و تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت.
دو لشکر از چند روز پیش عملیات محاصره شهر غزه را آغاز کردهاند.
درگیری در کابینه اسرائیل و تهدید به حذف رهبران حماس در خارج
کابینۀ اسرائیل در آخرین نشست خود در شامگاه یکشنبه این هفته طرح تسلط بر غزه را مورد بررسی بیشتری قرار داد.
رسانههای اسرائیل گزارش دادند این نشست ۶ ساعته با درگیری لفظی شدید میان وزیران حامی گسترش جنگ در غزه با رئیس ستاد ارتش همراه بود.
این گزارشها حاکی است که درگیری حول خواسته رئیس ستاد ارتش است که از معامله با گروه افراطی حماس برای آزادی دستکم نیمی از گروگانهای زنده یا جانباختۀ اسرائیلی در غزه حمایت کرده اما بنیامین نتانیاهو در پاسخ گفته است که او و دونالد ترامپ با «معاملات نصفونیمه» مخالف هستند.
حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، دو هفته پیش به مصر و قطر گفته بود معامله یادشده برای توقف ۶۰ روزه جنگ و مذاکره بر سر آینده غزه را میپذیرد. دولت اسرائیل گفته است که این طرح را بررسی نمیکند و بر گسترش عملیات کنترل شهر غزه متمرکز شده است.
به نوشته جروزالم پست، رئیس ستاد ارتش گفته است که طرح کابینه اسرائیل را وادار خواهد کرد که حکومت نظامی کامل در غزه را نیز مدت زیادی در دست بگیرد.
ایال زمیر در نشست کابینه همچنین گفته است که اسرائیل رهبران حماس را که اکثراً در سرزمینهای خارج زندگی میکنند، هدف قرار خواهد داد.
به نوشته هاآرتص، او گفت دست ما به آنها هم خواهد رسید.
اظهارات رئیس ستاد ارتش در مورد حذف رهبران حماس در خارج پس از آن بیان شد که ارتش اسرائیل در آغاز هفته مرگ حذیفه الکحلوت، ملقب به ابوعبیده، سخنگوی دیرینه شاخه نظامی حماس را تأیید کرد. ارتش روز شنبه، هشتم شهریور، خانهای را که ظاهراً ابوعبیده به تازگی به آن نقل مکان کرده بود، در کنار یک نانوایی در محله ریمال در شهر غزه، هدف قرار داد.
این گروه هنوز به مرگ این سخنگو اشاره نکرده اما مرگ محمد سِنوار، رهبر خود را در عملیات سه ماه پیش اسرائیل تأیید کرد.
قطعنامه «نسلکشی» و واکنش اسرائیل به آن
انجمن بینالمللی محققان نسلکشی، مستقر در هلند، دوشنبه اعلام کرد اقدامات اسرائیل در جنگ غزه مصداق «نسلکشی» است.
این نهاد که به توصیف آسوشیتدپرس بزرگترین سازمان حرفهای محققان در خصوص نسلکشی است، روز دوشنبه در قطعنامهای که با حمایت ۸۶ درصد از اعضای آن صادر شد، نوشت سیاستها و اقدامات اسرائیل در غزه با تعریف قانون نسلکشی «مطابقت دارد».
به گزارش آسوشیتدپرس، قطعنامه این گروه محققان، اسرائیل را به انجام «حملات کور و عمدی علیه غیرنظامیان و زیرساختهای نظامی» در غزه متهم کرد و از این کشور خواست «تمام اقداماتی را که نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در ارتباط با فلسطینیان است، به فوریت متوقف کند».
وزارت خارجه اسرائیل در واکنش گزارش این انجمن را «کارزار دروغپردازی حماس» و «شرمآور» نامید و اعلام کرد این انجمن «ابتداییترین وظیفه خود را که تحقیق بیطرفانه است، انجام نداده و حتی یک گام بیشتر از دیوان بینالمللی دادگستری لاهه برداشته و نظرات آن دیوان را هم تحریف کرده است».
وزارت خارجه اسرائیل گفته است که «محققان نسلکشی، قربانی را به نسلکشی متهم میکنند در حالی که حماس اقدام به نسلکشی یهودیان کرد، یک هزار و ۲۰۰ نفر را کشت، به زنان تجاوز کرد، خانوادهها را زنده زنده سوزاند و هدف خود را کشتن هر یهودی اعلام کرده است».
بلژیک در مسیر شناسایی کشور فلسطین
همزمان با تحولات غزه، بلژیک اعلام کرد کشور مستقل برای فلسطینیان را در نشست پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل متحد «به رسمیت خواهد شناخت».
ماکسیم پرِوُو، وزیر خارجه بلژیک، ضمن اعلام این اقدام گفت بهرسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین با فرمان سلطنتی پادشاهی بلژیک و زمانی که آخرین گروگان اسرائیلی آزاد شود و حماس دیگر مسئولیتی در اداره فلسطینیان نداشته باشد، محقق خواهد شد.
او همچنین سهشنبه یازدهم شهریور در شبکه ایکس نوشت کشورش تحریمهای سختی علیه شهرکنشینان اسرائیل در کرانه باختری را اعمال خواهد کرد که از جمله در زمینه تحریم بازرگانی و مشارکتهای تجاری خواهد بود و از تعلیق توافق همکاری اسرائیل با اتحادیه اروپا نیز حمایت خواهد کرد.
آقای پروو نوشت این اقدامات «مجازات مردم اسرائیل نیست بلکه اطمینان از این خواهد بود که اسرائیل به حقوق بینالملل و حقوق بشر احترام میگذارد و اقداماتی برای تغییر وضعیت میدانی انجام میدهد».
با این حال، وزیر خارجه بلژیک تأکید کرد که کشورش هرگونه یهودستیزی یا ستایش از ترور توسط حامیان حماس را شدیداً محکوم میکند.
شمار زیادی از کشورهای اروپایی که متحد اسرائیل بودند، از جمله فرانسه در یک ماه اخیر و در پی بنبست در جنگ غزه، اعلام کردهاند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در هفتههای آتی کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. آلمان این امر را رد کرده و گفته است که چنین کاری باید در پایان یک روند مذاکرات محقق شود.
رسانههای اسرائیل گزارش دادند که دولت بنیامین نتانیاهو این احتمال را بررسی میکند که در واکنش به اقدام دولتهای مختلف در بهرسمیت شناختن کشور فلسطین، اسرائیل نیز الحاق کرانه باختری به خاک خود را اعلام کند.
به نوشته سایت والانیوز، ران درمر، وزیر راهبردی اسرائیل، از این طرح به عنوان «یک فرصت طلایی» حمایت میکند و برای تصویب آن تلاش کرده اما بنیامین نتانیاهو هنوز در این باره تردید دارد.
گزارش این رسانه در روز دوشنبه حاکی بود که بنیامین نتانیاهو نگران واکنش تندتر کشورهای اروپایی علیه اسرائیل است.
گزارش والانیوز حاکی است که نشستهای بیشتری در کابینه اسرائیل برای بررسی موضوع الحاق کرانه باختری رود اردن، پیش از سفر بنیامین نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، برگزار خواهد شد.
آمریکا که نیز مخالف تشکیل کشور فلسطین است، روادید محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردانی و ۸۰ مقام دیگر فلسطینی را لغو کرده؛ امری که مانع از حضور آنها در نشست سازمان ملل خواهد شد.