گروه حماس مرگ فرمانده ارشد خود محمد سنوار را پس از سه ماه تأیید کرد

گروه افراطی حماس، چند ماه پس از آنکه اسرائیل اعلام کرد محمد سنوار، فرمانده ارشد شاخه غزه این گروه را در یک حمله هوایی در نوار غزه کشته است، مرگ او را تأیید کرد.
این گروه افراطی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میدانند، روز شنبه هشتم شهریور تصاویری از او با برخی دیگر از رهبران خود بهعنوان «شهید» منتشر کرد اما جزئیاتی از چگونگی کشته شدن او ارائه نداد.
محمد سنوار برادر کوچکتر یحیی سنوار، رهبر حماس، بود که پس از کشته شدن یحیی بهدست ارتش اسرائیل در میانه مهرماه پارسال، بهعنوان فرمانده ارشد شاخه غزه حماس معرفی شده بود.
هفتم خرداد امسال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، چند روز پس از انتشار خبر احتمال کشته شدن محمد سنوار، در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که او «از بین رفته است».
بهگفتۀ نتانیاهو، این فرمانده ارشد حماس در حملهٔ ارتش اسرائیل به بیمارستانی در جنوب غزه هدف قرار گرفته بود.
بهگزارش خبرگزاری رویترز، تأیید مرگ محمد سنوار توسط گروه حماس به این معنا است که همکار نزدیکش عزالدین حداد، که هماکنون مسئول عملیات در شمال غزه است، رهبری شاخه نظامی حماس را در سراسر نوار غزه بر عهده دارد.
جنگ جاری در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که افراد مسلح تحت رهبری حماس از غزه به جنوب اسرائیل حمله کردند و بیش از ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، را کشتند و بیش از ۲۵۰ نفر نیز به گروگان گرفته شدند.
در پاسخ، حملات اسرائیل به نوار غزه این منطقهٔ ساحلی را ویران کرده، تا کنون بیش از ۶۳ هزار فلسطینی را کشته و حدود دو میلیون فلسطینی را آواره کرده است.
در تازهترین رویدادها، اسرائیل همزمان با اقدامات مقدماتی برای اشغال شهر غزه که بزرگترین شهر در باریکۀ جنگزدۀ غزه است، این شهر را «منطقۀ جنگی خطرناک» اعلام کرده است.