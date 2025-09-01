بیش از ۲۵۰ رسانه و سازمان خبری روز دوشنبه، دهم شهریور، با شرکت در کارزاری هماهنگ به «قتل» خبرنگاران توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه اعتراض می‌کنند.

این سازمان‌های خبری از بیش از ۷۰ کشور جهان در این کارزار جمعی از اسرائیل می‌خواهند به کشتن خبرنگاران در منطقه غزه پایان داده و راه را برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه باز کند.

از هشتم اکتبر سال ۲۰۲۳ که اسرائیل در واکنش به حمله مرگبار گروه افراطی حماس حملات بی‌امان خود به نوار غزه را آغاز کرد، ارتش اسرائیل از ورود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارجی به نوار غزه خودداری کرده است.

از همین رو اخبار جنگ غزه عمدتا توسط خبرنگاران فلسطینی که خود در غزه زندگی می‌کنند به بیرون مخابره می‌شود، و همین خبرنگاران در دو سال گذشته هدف حمله مرگبار اسرائیل قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام سازمان خبرنگاران بدون مرز که یکی از سازمان‌دهندگان کارزار روز دوشنبه است در کمتر از ۲۳ ماه گذشته «۲۲۰ خبرنگار توسط ارتش اسرائیل کشته شده‌اند».

این آمار از مجموع تعداد خبرنگارانی که از جنگ جهانی دوم به این سو در درگیری‌های مختلف کشته‌ شده‌اند بیشتر است.

در اعتراض به مرگ این تعداد خبرنگار در نوار غزه، رسانه‌های خبری از جمله روزنامه‌ها و سایت‌ها در سراسر جهان روز دوشنبه قرار است صفحه اول خود را سیاه کنند.

پیش از این کارزار جمعی که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در نوع خود بی‌نظیر است، ده‌ها فعال اسرائیلی و فلسطینی روز جمعه گذشته در ناصره با برچسب‌های «خبرنگار» بر لباس‌هایشان برای پایان جنگ غزه و توقف کشتار روزنامه‌نگاران تجمع کردند.

این اعتراض پس از کشته‌ شدن مریم ابودقّه، خبرنگار ۳۳ ساله خبرگزاری آسوشیتدپرس، در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر خان‌یونس برگزار شد، حمله‌ای که چهار خبرنگار دیگر و ۱۷ فلسطینی دیگر را نیز کشت.

یک هفته مانده به برگزاری هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک، سازمان‌های خبری سراسر دنیا از جامعه بین‌الملل می‌خواهند که «جلو جنایات ارتش اسرائیل علیه خبرنگاران فلسطینی را بگیرد».

آنها همچنین در بیانیه مربوط به این کارزار خواسته‌اند که اسرائیل به آنها «دسترسی مستقل» به نوار غزه را بدهد.