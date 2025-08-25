مقام‌های درمانی در نوار غزه اعلام کردند که اسرائیل روز دوشنبه سوم شهریور با دو موشک به بیمارستان اصلی جنوب غزه حمله کرد و دست‌کم ۲۰ نفر از جمله پنج روزنامه‌نگار را کشت.

اولین حمله به طبقهٔ بالای یکی از ساختمان‌های بیمارستان ناصر اصابت کرد.

دکتر احمد الفرا، رئیس بخش اطفال بیمارستان ناصر، گفت دقایقی بعد، در حالی که روزنامه‌نگاران و امدادگران با جلیقه‌های نارنجی از راه‌پله بیرونی به محل حادثه هجوم می‌بردند، موشک دوم به همان نقطه اصابت کرد.

در میان کشته‌شدگان، مریم دقا، ۳۳ ساله، روزنامه‌نگار تصویری که برای خبرگزاری آسوشیتدپرس کار می‌کرد، نیز حضور داشت. دقا مرتباً برای چند رسانه از بیمارستان ناصر گزارش تهیه می‌کرد، از جمله گزارشی که اخیراً برای خبرگزاری آسوشیتدپرس در مورد تلاش پزشکان برای نجات کودکان از گرسنگی تهیه کرده بود.

شبکهٔ تلویزیونی الجزیره و خبرگزاری رویترز نیز تأیید کردند که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران آزاد آن‌ها در میان کشته‌شدگان هستند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای تأیید کرد که به اهدافی در اطراف بیمارستان حمله کرده است. ارتش اسرائیل می‌گوید در مورد این حادثه تحقیق خواهد کرد و «از هرگونه آسیب به افراد بی‌طرف متاسف است و روزنامه‌نگاران را به این شکل هدف قرار نمی‌دهد».

این آخرین مورد از حملات متعدد اسرائیل به بیمارستان‌ها در طول جنگ به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بیمارستان‌ها مملو از مجروحان جنگی شده‌ است و اکنون با افزایش تعداد افراد دچار سوءتغذیه در بخش‌هایی از غزه که دچار قحطی شده‌اند، مواجه هستند.

فلسطینی‌ها همچنین با تشدید حملات اسرائیل به شهر غزه روبرو هستند که موج بزرگتری از آوارگی را به دنبال آورده است.

«شما باید در محل کار خود محافظت شوید»

زاهر الوحیدی، رئیس بخش بایگانی وزارت بهداشت تحت کنترل گروه حماس، گفت: اولین حمله حدود ساعت ۱۰:۱۰ صبح به طبقهٔ چهارم بیمارستان، جایی که اتاق‌های عمل جراحی و اقامتگاه‌های پزشکان قرار دارد، صورت گرفت و حداقل دو نفر را کشت.

او در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس افزود: حمله به راه‌پله باعث کشته شدن ۱۷ نفر دیگر از جمله تیم‌های پزشکی، امدادگران، روزنامه‌نگاران و سایر افرادی شد که به طبقهٔ بالا هجوم ‌بردند.

روزنامه‌نگاران اغلب از راه پله که در بیرون ساختمان قرار داشت، به عنوان مکانی برای پخش زنده تلویزیونی و دریافت سیگنال برای اینترنت استفاده می‌کردند.

یک پزشک بریتانیایی که در طبقه‌ای که مورد اصابت قرار گرفته بود کار می‌کرد، گفت حملهٔ دوم قبل از این‌که مردم بتوانند بعد از حمله اول فرار کنند، رخ داد.

این گزارش حاکی است که برانکاردها با عجله از کنار بازدیدکنندگانی که به دنبال عزیزانشان بودند، جابه‌جا می‌شدند. بیمارستان از قبل مملو از جمعیت بود و بیمارانی که سرم دریافت می‌کردند، در گرمای خفه‌کننده در راهروها دراز کشیده بودند.

این پزشک که به شرط ناشناس ماندن و با توجه به مقررات سازمانی برای جلوگیری از انتقام مقامات اسرائیلی صحبت می‌کرد، گفت: «این‌که بیمارستان‌ها می‌توانند هدف قرار گیرند، شوکه‌کننده است. شما به عنوان یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی سر کار می‌روید و باید در جایی که کار می‌کنید از شما محافظت شود. اما این‌طور نیست. من واقعاً نگران همکاران و بیمارانی هستم که امروز در بیمارستان ناصر جا مانده‌اند».

بیمارستان ناصر خان یونس، بزرگترین بیمارستان در جنوب غزه، در طول ۲۲ ماه جنگ در برابر حملات و بمباران‌ها مقاومت کرده است.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، بلافاصله به سوالات مربوط به این حمله پاسخ نداد.

این حمله چهار روز پس از آن رخ داد که آویخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، از وزارت بهداشت غزه خواست تا بیماران را از شمال این باریکه به مراکزی در جنوب تخلیه کنند.

در همین حال، ترکیه حملات اخیر اسرائیل به غزه را «حمله به آزادی مطبوعات و جنایت جنگی دیگری» خواند.

برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در پستی در شبکه ایکس نوشت: «اسرائیل که بدون توجه به هیچ اصل انسانی یا قانونی به جنایات خود ادامه می‌دهد، دچار این توهم است که می‌تواند از طریق حملات سیستماتیک خود به روزنامه‌نگاران، مانع از آشکار شدن حقیقت شود».