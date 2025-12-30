.
جواد رحیمپور، کارشناس اقتصادی در تهران درباره بازگشت همتی به بانک مرکزی می گوید
با تداوم اعتراضها به نابسامانی قیمت ارز و طلا در تهران، خبرگزاریهای داخلی با استناد به نوشتهای از محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور ایران در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس از بازگشت دوباره عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد کابینه مسعود پزشکیان به بانک مرکزی خبر داهاند. آقای همتی پیشتر با رأی استیضاح نمایندگان مجلس دوازدهم به اتهام ناتوانی در مدیریت اقتصادی از وزارت برکنار شده بود. عبدالناصر همتی جایگزین محمدرضا فرزین میشود که پیشتر این سمت را در بانک مرکزی عهدهدار بود. جواد رحیمپور کارشناس اقتصادی در تهران در برنامه رادیویی زنده ایستگاه فردا از رادیو فردا به تأثیر این تغییر پرداخته و احتمال میدهد که قیمت دلار با سقوط به فاز اصلاحی وارد شود.
از همین مجموعه
-
-
-
دی ۰۷, ۱۴۰۴
سخنان جنجالی شهرام ناظری؛ گفتوگو با علیرضا آبیز
-
-
-