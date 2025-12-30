مهرانگیز کار در نوشتاری در حساب کاربری خود در فیس‌بوک به خیل نام‌های بزرگ و پراکنده‌ای پرداخته که به نوشته او از جور جائران به مشقت غربت رفته‌اند. او در نوشته‌اش نام‌هایی را ردیف کرده است، از نظامی در جمهوری آذربایجان تا مولوی در ترکیه، خویی در بریتانیا، کسرایی در اتریش، ساعدی، هدایت و رؤیایی در فرانسه و، نادرپور که در آمریکا خفته است. با این وجود خوشحالی‌اش را از حضور رودکی و ناصر خسرو در اقلیم فارسی‌زبان تاجیکستان و افغانستان پنهان نکرده است و می‌نویسد، بیضایی را به ایران برگردانید. نشان خاک او باید برای آیندگان در این سرزمین باشد. احمد طالبی‌نژاد فیلمساز و منتقد سینما در تهران هم در گفت‌وگویی با برنامه زنده ایستگاه ۱۹ رادیو فردا، بر این اعتقاد است که باید از مزار بیضایی مانند حافظ و سعدی و فردوسی بقعه‌ای ساخت برای پناه روشنفکران و علاقمندان به روشنگری.