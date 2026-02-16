لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۳:۳۱

بازداشت‌های گستردهٔ معترضان در گفت‌وگو با مدیر سازمان حقوق بشر ایران

بازداشت‌های گستردهٔ معترضان در گفت‌وگو با مدیر سازمان حقوق بشر ایران

بر اساس گزارش‌های دریافتی از ایران، موج بازداشت‌ها در پی اعتراض‌های خونین دی‌ماه همچنان در کشور ادامه دارد. به گفته کنشگران حقوق بشر، تاکنون ده‌ها هزار تن از شهروندان در ارتباط با این اعتراض‌ها از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند. با این همه، به‌دلیل خاموشی ارتباطی و سانسور شدید حکومتی، آمار دقیقی از این افراد و وضعیت آن‌ها وجود ندارد. در گفت‌وگو با محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از او پرسیدیم چه اطلاعاتی از بازداشت‌شدگان در دسترس است؟

