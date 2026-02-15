لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۰۶

عطا محامد تبریز: آمریکا زمان می‌خرد، جمهوری اسلامی توجیه می‌کند

عطا محامد تبریز: آمریکا زمان می‌خرد، جمهوری اسلامی توجیه می‌کند
عطا محامد تبریز: آمریکا زمان می‌خرد، جمهوری اسلامی توجیه می‌کند

دونالد ترامپ گفته است، سقوط حکومت ایران، بهترین اتفاقی است که می‌تواند بیافتد. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که واشینگتن بتواند به توافقی با تهران دست‌یابد. در همین حال گزارش‌ها از احتمال برگزاری مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا، روز سه‌شنبه در ژنو حکایت دارد. عطا محامد تبریز تحلیلگر روابط بین‌الملل در اسپانیا در برنامه رادیویی ساعت ۱۴ به این موضوع پرداخته است.

