لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۳۴

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

توقیف اموال معترضان؛ مبنای حقوقی چیست؟ گفت‌وگو با پگاه بنی‌هاشمی

توقیف اموال معترضان؛ مبنای حقوقی چیست؟ گفت‌وگو با پگاه بنی‌هاشمی
Embed
توقیف اموال معترضان؛ مبنای حقوقی چیست؟ گفت‌وگو با پگاه بنی‌هاشمی

No media source currently available

0:00 0:08:10 0:00
لینک مستقیم

در ادامه برخوردهای امنیتی با معترضان، مقام‌های قضایی ایران، افرادی که به حمایت از اعتراضات یا «تحریک و اغتشاش» متهم هستند، را تهدید به توقیف اموال کرده‌اند. محمد موحدی، دادستان کل کشور، نیز گفته خسارت‌ها باید از بازداشت‌شدگان گرفته شود و از تفکیک میان «فریب‌خوردگان» و «اغتشاشگران» سخن گفته است. پگاه بنی‌هاشمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه شیکاگو، این پرسش پاسخ می‌دهد که در قانون ایران چه معیارهایی برای چنین تفکیکی وجود دارد.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG