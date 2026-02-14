توقیف اموال معترضان؛ مبنای حقوقی چیست؟ گفتوگو با پگاه بنیهاشمی
در ادامه برخوردهای امنیتی با معترضان، مقامهای قضایی ایران، افرادی که به حمایت از اعتراضات یا «تحریک و اغتشاش» متهم هستند، را تهدید به توقیف اموال کردهاند. محمد موحدی، دادستان کل کشور، نیز گفته خسارتها باید از بازداشتشدگان گرفته شود و از تفکیک میان «فریبخوردگان» و «اغتشاشگران» سخن گفته است. پگاه بنیهاشمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه شیکاگو، این پرسش پاسخ میدهد که در قانون ایران چه معیارهایی برای چنین تفکیکی وجود دارد.
