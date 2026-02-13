صحبت‌های تند و تیز مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم درباره علی شکوری‌راد معاون تبلیغاتی خود در روزهای انتخابات و اصلاح‌طلبان، و پوزش‌‌های همزمان او از مردم برای سرکوب مرگبار اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ بسیاری را در اندیشه فرو برده که رئیس جمهور ایران بعد از دی‌ماه ۱۴۰۴ کجا ایستاده است. مجتبی نجفی تحلیلگر مسایل سیاسی ایران در پاریس در برنامه رادیویی ایستگاه ۱۹ رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.