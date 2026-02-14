لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴

پیامدهای امنیتی کردن مدارس ایران در گفت‌وگو با سعید پیوندی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با استناد به گزارش‌های میدانی از چند استان، از «سرکوب خاموش» در مدارس خبر داده است. این شورا در شبکه ایکس اعلام کرده بر اساس اسناد دریافتی، «نیروهای غیرتخصصی» در قالب یک «الگوی سیستماتیک» وارد مدارس شده‌اند و آنچه را «تفتیش عقاید» می‌نامد، در محیط‌های آموزشی دنبال می‌کنند. سعید پیوندی، جامعه‌شناس مقیم فرانسه، از پیامد‌های فضای امنیتی مدارس می‌گوید.

